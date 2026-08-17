Мумії пересилають звичайною поштою: вчені попереджають про небезпеку

Що пропонує "сірий" ринок людських останків?

За даними науковців, напівнелегальний ринок торгівлі частинами древніх тіл суттєво виріс останніми роками завдяки соцмережам, електронній комерції та аукціонам.

При цьому учасники угод зазвичай майже не усвідомлюють ризиків для життя.

Аналіз 128 публікацій на платформах компанії Meta, торгових сайтах та аукціонах виявив численні випадки продажу решток зі слідами біологічного руйнування.

Серед виявлених лотів найбільш поширеними виявилися:

Окремі кінцівки, зокрема кисті рук та стопи

Муміфіковані голови у різному стані збереження - 51,6 відсотка від усієї вибірки

Черепи із залишками м'яких тканин або волосся

Тсантси - так звані усушені голови, створені індіанцями шуар

Продавці не надавали жодних інструкцій із безпеки та відправляли рештки звичайними поштовими службами.

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Токсичні речовини та сплячі мікроорганізми

Процеси штучної або природної муміфікації включають хімічну обробку для уповільнення розкладання. Для збереження тканин здавна використовували важкі метали, серед яких миш'як, ртуть та свинець.

Крім того, рештки містять сплячі мікроорганізми. Під час транспортування чи переміщення спори грибків потрапляють у повітря.

Вчені нагадують, що саме вдихання спор грибка Aspergillus стало причиною смерті 10 із 12 науковців, які відкрили гробницю короля Казимира IV у Кракові у 1970-х роках.

Схожа інфекція могла спричинити і смерть лорда Карнарвона після відкриття гробниці Тутанхамона у 1923 році.

Професорка людської біоархеології з Стаффордширського університету Кірсті Сквайрс зазначила, що торговці майже не усвідомлюють небезпеки.

"Ми спостерігали муміфіковані рештки, які перебувають не у захисних футлярах, а відкриті для навколишнього повітря, наприклад, у кімнаті житлового будинку, що може бути дійсно небезпечно", - заявила дослідниця.

Науковиця додала, що під час підготовки роботи вони бачили фотографії сильно пошкоджених решток без захисного скла та температурного контролю.

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Небезпека для працівників поштових служб

Дослідження показало, що небезпека загрожує не лише покупцям та продавцям. Через використання кур'єрських та поштових служб під загрозою опиняються інші люди.

За словами науковців, логістичний ланцюг наражає на ризик багатьох фахівців.

"З огляду на те, що поштові та кур'єрські компанії використовуються для транспортування муміфікованих людських решток, працівники складів, водії, робітники транспортних хабів та митники опиняються під ризиком, оскільки вони навряд чи носять необхідні засоби індивідуального захисту під час першого контакту з цими відправленнями", - резюмують вчені.