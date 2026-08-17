ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Мумии отправляют обычной почтой: ученые предупреждают об опасности

08:11 17.08.2026 Пн
3 мин
Человеческие останки могут буквально убить коллекционеров старины
aimg Ольга Завада
Мумии отправляют обычной почтой: ученые предупреждают об опасности Ученые исследовали риски покупки мумий (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Древние мумии могут скрывать опасность, не имеющую ничего общего с религиозными верованиями или мистикой. Ученые предупреждают: рост торговли человеческими останками создает реальные риски для здоровья покупающих и перевозящих их.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian.

Что предлагает "серый" рынок человеческих останков?

По данным ученых, полунелегальный рынок торговли частями древних тел существенно вырос в последние годы благодаря соцсетям, электронной коммерции и аукционам.

При этом участники соглашений обычно почти не осознают риска для жизни.

Анализ 128 публикаций на платформах компании Meta, торговых сайтах и аукционах выявил многочисленные случаи продаж остатков со следами биологического разрушения.

Среди обнаруженных лотов наиболее распространенными оказались:

  • Отдельные конечности, в частности кисти рук и стопы
  • Мумифицированные головы в разном состоянии сохранения - 51,6 процента от всей выборки
  • Черепа с остатками мягких тканей или волос
  • Тсантсы - так называемые усушенные головы, созданные индейцами шуар.

Продавцы не предоставляли никаких инструкций по безопасности и отправляли остатки обычными почтовыми службами.

Читайте больше: Человечество может исчезнуть без следа: что сохранит архив Memory of Mankind

Токсичные вещества и спящие микроорганизмы

Процессы искусственной или природной мумификации включают химическую обработку для замедления разложения. Для хранения тканей издавна использовали тяжелые металлы, среди которых мышьяк, ртуть и свинец.

Кроме того, остатки содержат спящие микроорганизмы. При транспортировке или перемещении споры грибков попадают в атмосферу.

Ученые напоминают, что именно вдыхание спор грибка Aspergillus стало причиной смерти 10 из 12 ученых, открывших гробницу короля Казимира IV в Кракове в 1970-х годах.

Похожая инфекция могла повлечь за собой и смерть лорда Карнарвона после открытия гробницы Тутанхамона в 1923 году.

Профессор человеческой биоархеологии из Стаффордширского университета Кирсти Сквайрс отметила, что торговцы почти не осознают опасности.

"Мы наблюдали мумифицированные останки, которые находятся не в защитных футлярах, а открыты для окружающего воздуха, например в комнате жилого дома, что может быть действительно опасно", - заявила исследовательница.

Ученая добавила, что во время подготовки работы они видели фотографии сильно поврежденных остатков без защитного стекла и температурного контроля.

Больше интересного: Наука и ИИ бессильны: Кодекс Рохонцы не расшифровали за 200 лет

Опасность для работников почтовых служб

Исследование показало, что опасность угрожает не только покупателям и продавцам. Из-за использования курьерских и почтовых служб под угрозой оказываются другие люди.

По словам ученых, логистическая цепь подвергает риску многих специалистов.

"Учитывая, что почтовые и курьерские компании используются для транспортировки мумифицированных человеческих останков, работники складов, водители, рабочие транспортных хабов и таможенники оказываются под риском, поскольку они вряд ли носят необходимые средства индивидуальной защиты при первом контакте с этими отправлениями", - резюмируют авторы исследования.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые
Новости
РФ строит новые секретные базы для запуска реактивных дронов дальнего действия, - The Telegraph
РФ строит новые секретные базы для запуска реактивных дронов дальнего действия, - The Telegraph
Аналитика
Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают