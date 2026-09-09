В Мукачево ТЦК силой затащили в бус мужчину, омбудсмен требует видео с бодикамер

В Мукачево военнослужащие ТЦК и СП силой затолкали мужчину с велосипедом в микроавтобус. На факт возможного превышения полномочий отреагировало Представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя омбудсмена Украины Андрея Крючкова.

Проверка действий военных и правоохранителей

После обнаружения видео в соцсетях представительство уполномоченного в Закарпатской области направило запросы в Ужгородский зональный отдел Военной службы правопорядка, ГУНП в Закарпатской области и Закарпатский ОТЦК и СП.

Правоохранители должны выяснить правовые основания задержания, законность применения физической силы и истребовать записи с бодикамерами работников.

"В случае подтверждения фактов нарушения прав человека и установления причастных должностных лиц будет направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения в Специализированную прокуратуру в сфере обороны", - отметил Крючков.

Соблюдение закона

В Офисе омбудсмана отметили принципиальную позицию в отношении действий представителей ТЦК во время мобилизации.

"Мобилизация необходима для обороны государства, но она должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства, с безусловным соблюдением прав и достоинства человека", - подчеркнул представитель омбудсмена.