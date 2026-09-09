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В Мукачево ТЦК силой затащили в бус мужчину, омбудсмен требует видео с бодикамер

21:46 09.09.2026 Ср
2 мин
Жестокое задержание попало на видео в соцсетях
aimg Сергей Козачук
В Мукачево ТЦК силой затащили в бус мужчину, омбудсмен требует видео с бодикамер Фото: ТЦК в Мукачево силой затолкали мужчину в бус (Getty Images)
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В Мукачево военнослужащие ТЦК и СП силой затолкали мужчину с велосипедом в микроавтобус. На факт возможного превышения полномочий отреагировало Представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя омбудсмена Украины Андрея Крючкова.

Проверка действий военных и правоохранителей

После обнаружения видео в соцсетях представительство уполномоченного в Закарпатской области направило запросы в Ужгородский зональный отдел Военной службы правопорядка, ГУНП в Закарпатской области и Закарпатский ОТЦК и СП.

Правоохранители должны выяснить правовые основания задержания, законность применения физической силы и истребовать записи с бодикамерами работников.

"В случае подтверждения фактов нарушения прав человека и установления причастных должностных лиц будет направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения в Специализированную прокуратуру в сфере обороны", - отметил Крючков.

Соблюдение закона

В Офисе омбудсмана отметили принципиальную позицию в отношении действий представителей ТЦК во время мобилизации.

"Мобилизация необходима для обороны государства, но она должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства, с безусловным соблюдением прав и достоинства человека", - подчеркнул представитель омбудсмена.

Громкие инциденты и проверки в ТЦК

Напомним, в последнее время в Украине зафиксирован ряд резонансных событий с участием работников ТЦК и СП.

Так, недавно в Днепре возле гимназии во время проверки документов произошел конфликт с применением перечного газа, попавшего на территорию школы.

Кроме того, во Львове правоохранители начали служебную проверку из-за инцидента, где военный ТЦК толкнул женщину во время мер оповещения.

В то же время масштабные проверки деятельности военкоматов уже дают процессуальные результаты.

В частности, по результатам инспекций в ТЦК в Закарпатье открыли уголовные дела и объявили подозрения руководству.

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