На ТЦК на Закарпатье после проверок открыли уголовные дела: есть подозрения руководителям

Проверки ТЦК в Закарпатье уже дали конкретные результаты. Речь идет не только о кадровых решениях и улучшении условий в помещениях, но и об уголовных производствах по выявленным нарушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, в одном из районных ТЦК, где во время предварительного мониторинга фиксировались многочисленные нарушения и ненадлежащие условия пребывания людей, ситуация существенно изменилась.

Помещение отремонтировали, а условия пребывания улучшили. Кроме того, в области назначили нового временного исполняющего обязанности руководителя областного ТЦК.

Перемены произошли и в руководстве районных территориальных центров комплектования.

В ТЦК установили камеры и отдельный телефон

Отдельно после проверок изменили подходы к контролю и коммуникации с родственниками людей, доставляемых в ТЦК.

В центрах уже работают камеры видеонаблюдения. Также появился отдельный телефон для оперативной связи с родственниками людей, доставляемых в территориальные центры комплектования.

По материалам проверок открыли уголовные производства

Еще одним результатом мониторингов стали уголовные производства. Как сообщил Лубинец, по материалам проведенных проверок возбуждено несколько уголовных дел.

"Главное: по материалам наших мониторингов открыто несколько уголовных производств. Уже троим военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении, двое из них - руководители", - отметил омбудсман.

Он подчеркнул, что нарушения прав граждан не будут оставаться без внимания.

"Закрывать глаза на нарушение прав граждан никто не будет. Работаем дальше", – заявил Лубинец.