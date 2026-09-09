У Мукачеві ТЦК силою затягнули в бус чоловіка, омбудсмен вимагає відео з бодікамер
У Мукачеві військовослужбовці ТЦК та СП силою заштовхали чоловіка з велосипедом у мікроавтобус. На факт можливого перевищення повноважень відреагувало Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника омбудсмена України Андрія Крючкова.
Перевірка дій військових та правоохоронців
Після виявлення відео в соцмережах представництво уповноваженого в Закарпатській області направило запити до Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку, ГУНП в Закарпатській області та Закарпатського ОТЦК та СП.
Правоохоронці мають з'ясувати правові підстави затримання, законність застосування фізичної сили та витребувати записи з бодікамер працівників.
"У разі підтвердження фактів порушення прав людини та встановлення причетних посадових осіб буде направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони", - зазначив Крючков.
Дотримання закону
В Офісі омбудсмана наголосили на принциповій позиції щодо дій представників ТЦК під час мобілізації.
"Мобілізація необхідна для оборони держави, але вона має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства, з безумовним дотриманням прав і людської гідності", - підкреслив представник омбудсмена.
Гучні інциденти та перевірки в ТЦК
Нагадаємо, останнім часом в Україні зафіксовано низку резонансних подій за участю працівників ТЦК та СП.
Так, нещодавно у Дніпрі біля гімназії під час перевірки документів стався конфлікт із застосуванням перцевого газу, який потрапив на територію школи.
Крім того, у Львові правоохоронці розпочали службову перевірку через інцидент, де військовий ТЦК штовхнув жінку під час заходів оповіщення.
Водночас масштабні перевірки діяльності військкоматів уже дають процесуальні результати.
Зокрема, за наслідками інспекцій у ТЦК на Закарпатті відкрили кримінальні справи та оголосили підозри керівництву.