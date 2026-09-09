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Во Львове военный ТЦК толкал женщину: в военкомате заявили о "манипуляции"

13:14 09.09.2026 Ср
2 мин
В ОТЦК сообщили, что женщина мешала мобилизации и применила слезоточивый газ
aimg Валерий Ульяненко
Во Львове военный ТЦК толкал женщину: в военкомате заявили о "манипуляции" Фото: во Львове разгорелся скандал с военным ТЦК (facebook.com_lvivobltck)
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Во Львове правоохранители начали служебную проверку из-за конфликта с участием военных ТЦК, полицейского и гражданской женщины. Инцидент произошел во время мер оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Львовской области и сообщение Львовского областного ТЦК в Facebook.

Конфликт произошел вечером 8 сентября около 17:00. В социальных сетях распространили видео, на которой мужчина в военной форме хватает и трясет женщину. Рядом с ними находился сотрудник полиции, пытавшийся остановить военнослужащего - он коснулся его плеча и сказал: "Не трогай женщину".

В ТЦК заявили о "манипуляции"

Во Львовском областном ТЦК назвали видео "манипуляцией". По их словам, в сеть попал вырванный из контекста фрагмент, показывающий лишь последствия и реакции военного, а не начало спора.

В ведомстве пояснили, что во время проверки документов военнообязанный мужчина отказался их предоставить и убежал в подъезд жилого дома. После этого находившаяся рядом женщина начала мешать группе оповещения, блокировала вход и применила против военнослужащих слезоточивый газ.

"То есть обществу показывают не причину, а следствие, не начало конфликта и бегство гражданина или препятствование законным действиям, применение слезоточивого газа против военных, а лишь тот момент, который удобно представить, как "военный применил силу к женщине"", - отметили в ОТЦК.

Военные отметили, что сообщений об этом инциденте на спецлинию "102" не поступало. Спор урегулировали на месте без дальнейшей эскалации, а дальнейшие действия в отношении мужчины решили прекратить, чтобы не провоцировать скопление людей и обострение ситуации.

В ОТЦК подчеркнули, что "открыты к проверке обстоятельств и правовой оценке действий всех участников происшествия".

"Но оценка должна даваться полной ситуации, а не нескольким секундам видео, удобно вырванным из контекста", - отметили в военкомате.

Полиция начала расследование

Сегодня, 9 сентября, в полиции Львовщины сообщили о начале служебного расследования в отношении правоохранителя, входившего в состав группы оповещения.

Специальная проверка должна дать оценку возможным неправомерным действиям или бездействию полицейского во время конфликта. По ее результатам обещают принять соответствующие меры.

Напомним, военному ТЦК в Черниговской области объявили подозрение за жестокое задержание гражданского. Во время задержания он сломал руку мужчине.

Кроме того, недавно в Одесской области водитель районного ТЦК наехал на двухлетнего мальчика во время осуществления мероприятий по оповещению. Ребенок был госпитализирован, а по факту аварии полиция открыла уголовное производство.

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