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В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине

15:43 09.09.2026 Ср
1 мин
Почему этот фрегат является важной целью для Украины?
aimg Мария Науменко
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине Фото: русский фрегат "Адмирал Эссен" (facebook.com/mod.mil.rus)
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В Новороссийске в ночь на 9 сентября украинские силы поразили фрегат "Адмирал Эссен" - носитель ракет "Калибр", применяемых РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, операторы Департамента активных действий разведки совместно с другими составляющими сил обороны Украины провели deepstrike-операцию по военно-морской базе РФ в Новороссийске.

В результате ударов была поражена инфраструктура российской военно-морской базы, а также фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356 года.

После попадания на палубной надстройке корабля возник пожар.

Поражение "Адмирал Эссен" важно для Украины, ведь этот корабль является носителем "Калибров", которым Россия наносит удары по Украине.

Напоминаем, "Адмирал Эссен" уже не в первый раз становится целью украинских сил. В августе 2026 года ГУР и Силы обороны Украины сообщали о поражении в Новороссийске фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" , являющихся носителями ракет "Калибр", а также патрульного корабля "Василий Быков".

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