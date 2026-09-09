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В сети пишут о скандале с ТЦК возле школы в Днепре: что говорят в военкомате

17:20 09.09.2026 Ср
2 мин
В ТЦК уверяют, что газом брызгали гражданские
aimg Сергей Козачук
В сети пишут о скандале с ТЦК возле школы в Днепре: что говорят в военкомате Фото: нападение на ТЦК в Днепре (Getty Images)
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В Днепре возле одной из гимназий во время проверки документов работниками ТЦК произошел конфликт с участием гражданских, в результате чего был применен перечный газ. Вещество попало на территорию учебного заведения, где в это время проходил урок физкультуры.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Последствия для школы и полиции

Директор гимназии Ирина Нестеренко сообщила, что распыленный газ попал в зону, где дети находились на уроке. Родители после инцидента забрали школьников домой.

В больницы ученики не обращались, при этом одна из учительниц получила царапины.

В полиции отмечают, что целенаправленного опрыскивания детей не было, а газ из баллончика понесло ветром во время преследования мужчины.

В настоящее время на территории учреждения работает следственная группа, которая опрашивает свидетелей и работников гимназии.

Версия военнослужащих

По данным областного ТЦК и СП, 9 сентября группа оповещения вместе с правоохранителями остановила мужчину призывного возраста для проверки документов.

Гражданин отказался предоставлять их, упал на землю и начал кричать.

После этого на место происшествия начали совпадать прохожие, в том числе мужчины и женщины с детьми.

В ТЦК отмечают, что гражданские вели себя агрессивно и угрожали военным. Чтобы избежать эскалации, группа решила уехать.

В военкомате утверждают, что перечный газ применили именно гражданские из толпы в сторону служебного автомобиля, когда военные садились внутрь.

По этому факту назначено служебное расследование, после которого планируется обращение в полицию.

Скандалы с ТЦК в Украине

Напомним, в последнее время в Украине произошел ряд громких инцидентов, связанных с работой работников ТЦК.

В частности, во Львове правоохранители начали служебную проверку из-за конфликта во время мер оповещения, где военный ТЦК толкал женщину.

Тогда в областном ТЦК заявили о "манипуляции", утверждая, что гражданка мешала мобилизации и применила слезоточивый газ.

Кроме того, масштабные проверки деятельности военкоматов выявили нередкие злоупотребления.

Так, по результатам инспекций в ТЦК в Закарпатье открыли уголовные дела и сменили руководство из-за выявленных нарушений.

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