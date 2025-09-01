Мудрик лишен водительских прав на 6 месяцев: что случилось

Детали наказания Мудрика

24-летнего украинского футболиста лишили прав после того, как в магистратском суде Лавандового Гилла установили, что он накопил 13 штрафных баллов в течение 18 месяцев.

Причиной стали нарушения правил дорожного движения, включая превышение скорости на своем BMW M8.

Мудрик также получил штраф в размере 660 фунтов стерлингов, должен оплатить судебные издержки 130 фунтов и компенсацию потерпевшему 266 фунтов.

Инцидент с превышением скорости

В январе 2025 года Мудрика остановил специальный констебль Эндрю Кинселл на Южной кольцевой дороге в Вандсворте. Автомобиль футболиста двигался со скоростью 36 миль/ч в зоне с ограничением 20 миль/ч.

После нескольких предупреждений Мудрик сдал свои украинские права, на которых уже было восемь штрафных баллов, и письменно признал себя виновным в мае.

История проблем Мудрика в футболе

Мудрик не играет за "Челси" с декабря прошлого года, когда егообвинили в положительном тесте на запрещенное вещество.

В июне он официально попал под расследование Футбольной ассоциации Великобритании за нарушение антидопинговых правил, что поставило под сомнение его дальнейшую карьеру.

Футболка с номером 10 Мудрика была передана Коулу Палмеру в начале сезона 2025/26.

Напомним, что за время выступлений в Премьер-лиге он забил лишь пять голов в 53 матчах, а его дальнейший футбольный путь сейчас зависит от результатов антидопингового расследования.