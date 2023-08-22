Могут изменить все. Игнат рассказал, какие задачи будут выполнять F-16 в Украине

Украинские пилоты с помощью истребителей F-16, в частности, будут работать над очищением неба от российской авиации, уничтожением вражеских кораблей и складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина получила подтверждение, что государство получит самолеты F-16, которые будут защищать наше небо и бить врага не только на земле, но и на море.

"Хочу сказать, что F-16 является тем оружием, которое может изменить все. Потому что мы сегодня видим огромную авиационную активность на наших радарах и это не позволяет сегодня нашим наземным войскам эффективно проводить наступательные действия, освобождать наши территории", - сказал он.

Спикер объяснил, что россияне пользуются поддержкой собственной достаточно мощной ПВО. Они также пользуются авиационной поддержкой. Речь идет о вертолетах, истребителях, бомбардировщиках и штурмовиках. Потому Украине нужно очистить от них небо, с чем могут помочь самолеты F-16.

"Поэтому да, самолеты это круто, но надо, чтобы партнеры снабжали все то, что у него под крыльями. Речь идет о всей полезной нагрузке, которая может довольно быстро отправить на дно и российские корабли, и их склады, командные пункты и летательные аппараты разных типов", - сказал Игнат.

Он отметил, что Украина ожидает получения F-16 в хороших модификациях, которые смогут обеспечить этот результат.

F-16 для Украины

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Отметим, что Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

Ранее Игнат сообщал, что Украине необходимо около 128 самолетов для получения преимуществ в небе и замены старого авиапарка.

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