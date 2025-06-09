Кремль заманивает африканцев фейковыми вакансиями на войну против Украины, - The Telegraph
Россия заманивает африканцев обещаниями работы, а потом бросает на войну в Украину или на заводы дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
В издании рассказали о случае 36-летнего Жана Онана из Камеруна, который отправился в Россию в марте - ему пообещали хорошо оплачиваемую работу на заводе по производству шампуней. У себя дома он был безработным, имел троих детей и жену, поэтому продал все, что мог, чтобы купить билет в Москву.
Но вместо работы его сразу задержали вместе с группой иностранцев из Бангладеша, Ганы, Зимбабве. Им сказали: не будет никакого завода - вместо этого надо подписать контракт с российской армией и отправиться на фронт в Украину.
Онана, как и сотни (а может, и тысячи) африканцев, стал жертвой вербовки, либо обманом, либо под давлением. Многих заманивают обещаниями зарплат в 1500 долларов и больше, когда дома они зарабатывают 60-70 фунтов в месяц.
В России же их ждет лишь пятинедельная подготовка и смерть. Так произошло и с Онаной: во время боевого выхода его бункер накрыли обстрелом, все погибли - выжил только он.
Другой случай - 25-летний Малик Диоп из Сенегала. Ему тоже пообещали кухонную работу за 5700 долларов в Луганске, но уже через неделю выдали автомат и отправили на передовую под Торецком. Увидев мертвых в лесу и разрушенные тела в домах, он испугался, сбежал и сдался украинским военным.
Тем временем в Камеруне соцсети пестрят постами о пропавших мужчинах, которые уехали в Россию и перестали выходить на связь. Один из аккаунтов уже зафиксировал по меньшей мере 67 погибших камерунцев.
Также появляется информация, что женщин из Африки обманом нанимают на производство дронов. Обещая обучение и зарплаты, их устраивают в компанию в специальной экономической зоне "Алабуга" (Елабуга, восточнее Москвы).
Однако женщинам не сообщали, что они будут работать на военном объекте.
Наемники на войне против Украины
Напомним, на стороне России в войне против Украины участвуют наемники по меньшей мере из 48 стран.
Также на фронте воюют китайские наемники, завербованные Россией.
Недавно российские СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.
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