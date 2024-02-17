Могут переключиться на Купянск. Эксперт назвал возможные цели России после Авдеевки

После завершения боев за Авдеевку российские войска могут переключиться на Купянск. Но это не единственная возможная цель россиян.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко, говорится в материале РБК-Украина " Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте ".

По мнению Мусиенко, после Авдеевки российские оккупанты точно попытаются наступать на Купянск.

"Для них это сейчас будет одним из приоритетных направлений. Следует рассчитывать, что именно там будут активные наступательные действия врага. Соответственно, акцент может сместиться на это направление", - пояснил он.

Но не только Купянск может являться следующей целью россиян. На сегодняшний день оккупанты не перестают проводить атаки из Бахмута в сторону Часового Яра.

"Атакуют не так, как Авдеевку. Применяется не такое количество управляемых авиабомб. Но там другие средства - артиллерия дроны, минометы и так далее. Уже видно, что они увеличивают давление, это правда", - добавил эксперт.

Выход ВСУ из Авдеевки

После четырех месяцев ожесточенных боев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выходе украинских войск из Авдеевки во избежание оцепления врагом и для сохранения жизни личного состава.

По данным карты Deepstate, Авдеевка находится под контролем российских оккупантов.

Ситуация на Купянском направлении

По данным Генштаба, за прошедшие сутки попыток россиян наступать на Купянском направлении не было. Однако, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне время от времени пытаются наступать неподалеку от Синьковки и Табаевки.

В начале года россияне усилили свои атаки в сторону Купянска. Некоторые эксперты даже говорили об угрозе Харькову. Детальнее о той ситуации под Купянском, - в материале РБК-Украина.

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