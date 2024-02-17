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Можуть переключитися на Куп'янськ. Експерт назвав можливі цілі Росії після Авдіївки

Авдіївка, Субота 17 лютого 2024 20:00
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Можуть переключитися на Куп'янськ. Експерт назвав можливі цілі Росії після Авдіївки Фото: росіяни після Авдіївки можуть переключитися на Куп'янськ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Після завершення боїв за Авдіївку російські війська можуть переключитися на Куп'янськ. Але це не єдина можлива ціль росіян.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті".

На думку Мусієнка, після Авдіївки російські окупанти точно спробують наступати на Куп'янськ.

"Для них це зараз буде одним із пріоритетних напрямків. Варто розраховувати, що саме там будуть активні наступальні дії ворога. Відповідно акцент може зміститися на цей напрямок", - пояснив він.

Але не лише Куп'янськ може бути наступною ціллю росіян. На сьогодні окупанти не перестають проводити атаки з Бахмута у бік Часового Яру.

"Атакують не так, як Авдіївку. Застосовується не така кількість керованих авіабомб. Але там інші засоби - артилерія дрони, міномети і так далі. Вже видно, що вони збільшують тиск, це правда", - додав експерт.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Після чотирьох місяців запеклих боїв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про вихід українських військ з Авдіївки, щоб уникнути оточення ворогом та зберегти життя особового складу.

Наразі, за даними карти Deepstate, Авдіївка перебуває під контролем російських окупантів.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За даними Генштабу, за минулу добу спроб росіян наступати на Куп'янському напрямку не було. Однак, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни час від часу намагаються наступати неподалік Синьківки та Табаївки.

На початку року росіяни посилили свої атаки в бік Куп'янська. Деякі експерти навіть говорили про загрозу для Харкова. Детальніше про ту ситуацію під Куп'янськом, - у матеріалі РБК-Україна.

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Авдіївка Куп'янськ Війна Росії проти України
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