ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Авдеевка перешла под контроль оккупантов: карта Deepstate

Авдеевка, Суббота 17 февраля 2024 15:43
UA EN RU
Авдеевка перешла под контроль оккупантов: карта Deepstate Фото: Deepstate обновил карту вокруг Авдеевки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска захватили территорию Авдеевки после отхода украинских сил с позиций в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Deepstate.

По данным Deepstate, враг захватил микрорайон "Химик" и Авдеевский коксохимический завод. Также противник продвинулся восточнее Тернов.

Вражеские подразделения геолоцированы и на Авдеевском коксохимическом заводе и в Авдеевском городском совете.

Авдеевка перешла под контроль оккупантов: карта Deepstate

Выход ВСУ из Авдеевки

Сегодня ночью после четырех месяцев упорных боев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выходе украинских войск из Авдеевки во избежание оцепления врагом и сохранения жизнь личного состава.

Однако, как сообщил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, при выходе из Авдеевки некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен. Он не раскрыл детали, но отметил, что это произошло на заключительном этапе операции.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным. В то же время, министр обороны Рустем Умеров рассказал об уроках, вынесенных украинским командованием по результатам боев за Авдеевку.

Больше о том, что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
DAILY
Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания