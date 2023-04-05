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Можно измерять метрами. Российский прогресс в Бахмуте "очень медленный", - CNN

Новина українською →
Бахмут, Среда 05 апреля 2023 15:30
Можно измерять метрами. Российский прогресс в Бахмуте "очень медленный", - CNN Фото: Россия медленно продвигается в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска очень медленно продвигаются в Бахмуте, несмотря на то, что привлекли большое количество солдат. Прогресс на некоторых участках можно измерить метрами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам западных чиновников, которых цитирует издание, российские войска достигли "очень медленного прогресса" в Бахмуте за последние шесть месяцев. Однако РФ привлекла большое количество живой силы и понесла значительные потери.

При этом в последние несколько недель российский прогресс можно "измерять метрами". В то же время заявление владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о якобы захвате Бахмута на Западе назвали "достаточно отчаянной попыткой".

"Вообще это было больше для внутреннего российского потребления. Сейчас мы считаем, что они все еще не полностью контролируют Бахмут, поэтому украинцы все еще могут противостоять российским войскам и войскам Вагнера", - отметили западные чиновники.

По их словам, украинские силы "управляют своими потерями гораздо лучше, чем россияне на данный момент". Украина получает дополнительные силы и новую технику от партнеров.

Кроме того, на Западе не знают, где будет предстоящее контрнаступление ВСУ и станет ли Бахмут одним из таких направлений.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что понимают стратегию ВСУ по обороне Бахмута.

Также в Белом доме заявили, что наемники ЧВК "Вагнера" понесут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

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