ЧВК "Вагнера" несет сокрушительные потери возле Бахмута, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки видят, что бойцы ЧВК "Вагнера" несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Белого дома, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

Он отметил, что ЧВК "Вагнера" не жалеет своих бойцов и "фактически бросает их в мясорубку".

" США видят, как Россия терпит "сокрушительные потери... с тем, что войска Вагнера фактически бросают в мясорубку", в частности в Бахмуте", - написал Селдин.

В Белом доме считают, что руководство группы "Вагнера" также демонстрирует невероятное пренебрежение к своим солдатам.