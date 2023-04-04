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ЧВК "Вагнера" несет сокрушительные потери возле Бахмута, - Белый дом

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Украина, Вторник 04 апреля 2023 21:53
ЧВК "Вагнера" несет сокрушительные потери возле Бахмута, - Белый дом Фото: ЧВК "Вагнера" терпит сокрушительные потери возле Бахмута (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки видят, что бойцы ЧВК "Вагнера" несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Белого дома, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

Он отметил, что ЧВК "Вагнера" не жалеет своих бойцов и "фактически бросает их в мясорубку".

" США видят, как Россия терпит "сокрушительные потери... с тем, что войска Вагнера фактически бросают в мясорубку", в частности в Бахмуте", - написал Селдин.

В Белом доме считают, что руководство группы "Вагнера" также демонстрирует невероятное пренебрежение к своим солдатам.

ЧВК &quot;Вагнера&quot; несет сокрушительные потери возле Бахмута, - Белый дом

Фото: скриншот (twitter.com/jseldin)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (ЧВК), чтобы наконец заменить группу "Вагнера" в ее важной боевой роли в Украине.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.

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