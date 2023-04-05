В Пентагоне понимают стратегию ВСУ по обороне Бахмута с целью перехода в контрнаступление
В Пентагоне понимают стратегию Вооруженных сил Украины по обороне Бахмута с целью перейти в контрнаступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Министерство обороны США на брифинге.
По его словам, американские военные находятся в очень тесном контакте с украинским командованием, Вооруженными силами Украины и украинским политическим руководством.
"И, знаете, мы понимаем стратегию, которой они решили следовать", - сказал он.
При этом представитель Пентагона отметил, что в Бахмуте Россия теряет солдат "когда силы Вагнера, по сути брошены в мясорубку, а российские силы зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны".
В Минобороны США считают, что у ВСУ есть силы и средства для перехода в наступление, в том числе и благодаря помощи США. "Поскольку мы помогаем им выставить эти недавно обученные силы, у них действительно есть возможности, чтобы быть в состоянии прейти на любую следующую фазу", - сказал он.
Ранее координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, ВСУ продолжают бороться за Бахмут вопреки утверждениям российских пропагандистов.
Напомним, в Белом доме заявили, что наемники группы "Вагнера" несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.
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