Можно, но не всем? Кому из водителей разрешили ездить на сельхозтехнике без "тракторных" прав

Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое разрешает некоторым из водителей управлять сельскохозяйственной техникой без отдельного удостоверения тракториста-машиниста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Согласно информации чиновника, сегодня, 6 августа, были внесены изменения в постановление КМУ от 02.04.1994 №217 "Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений тракториста-машиниста".
Согласно им, в период действия правового режима военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, некоторые водители получают право управлять сельхозтехникой "без получения удостоверения тракториста машиниста".
Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что Кабинет министров принял сегодня соответствующее постановление и опубликовал фотокопию документа.
По словам нардепа, теперь сельхозтехникой можно управлять "без удостоверения тракториста" - на период действия военного положения (а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены).
Так, документ позволяет управлять тракторами, комбайнами и другой спецтехникой без отдельного удостоверения тракториста-машиниста гражданам с национальным удостоверением водителя Украины категорий C1, C, D1 или D (одной или нескольких).
"Кроме права выезда на улично-дорожную сеть", - отмечается в постановлении КМУ.
При этом есть одно важное условие - водительский стаж для этого должен быть не менее 3 лет.
Согласно документу, такое разрешение распространяется на технику категорий A1, A2, B1, B2, B3 (тракторы, самоходные машины и т.д.).
Напомним, ранее мы объясняли, что делать водителям, если их права не отображаются онлайн (в электронном Кабинете водителя или в "Дії") - как легко обновить данные без похода в МВД.
Кроме того, мы рассказывали, можно ли садиться за руль с просроченным водительским удостоверением во время войны.
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