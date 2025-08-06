Можна, але не всім? Кому з водіїв дозволили їздити на сільгосптехніці без "тракторних" прав

Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка дозволяє декому з водіїв керувати сільськогосподарською технікою без окремого посвідчення тракториста-машиніста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Згідно з інформацією посадовця, сьогодні, 6 серпня, було внесено зміни до постанови КМУ від 02.04.1994 №217 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста".
Згідно з ними, у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, а також впродовж 90 днів з дня його припинення чи скасування, дехто з водіїв отримує право керувати сільгосптехнікою "без отримання посвідчення тракториста машиніста".
Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що Кабінет міністрів ухвалив сьогодні відповідну постанову та опублікував фотокопію документа.
За словами нардепа, тепер сільгосптехнікою можна керувати "без посвідчення тракториста" - на період дії воєнного стану (а також впродовж 90 днів із дня його припинення чи скасування).
Так, документ дозволяє керувати тракторами, комбайнами та іншою спецтехнікою без окремого посвідчення тракториста-машиніста громадянам із національним посвідченням водія України категорій C1, C, D1 або D (однієї або декількох).
"Крім права виїзду на вулично-дорожню мережу", - зазначається у постанові КМУ.
При цьому є одна важлива умова - водійський стаж для цього має бути не менше 3 років.
Згідно з документом, такий дозвіл поширюється на техніку категорій A1, A2, B1, B2, B3 (трактори, самохідні машини тощо).
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