Можна, але не всім? Кому з водіїв дозволили їздити на сільгосптехніці без "тракторних" прав

Кому з водіїв та за яких умов дозволили керувати сільгосптехнікою

Згідно з інформацією посадовця, сьогодні, 6 серпня, було внесено зміни до постанови КМУ від 02.04.1994 №217 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста".

Згідно з ними, у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, а також впродовж 90 днів з дня його припинення чи скасування, дехто з водіїв отримує право керувати сільгосптехнікою "без отримання посвідчення тракториста машиніста".

Фрагмент публікації Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що Кабінет міністрів ухвалив сьогодні відповідну постанову та опублікував фотокопію документа.

За словами нардепа, тепер сільгосптехнікою можна керувати "без посвідчення тракториста" - на період дії воєнного стану (а також впродовж 90 днів із дня його припинення чи скасування).

Постанова уряду (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Так, документ дозволяє керувати тракторами, комбайнами та іншою спецтехнікою без окремого посвідчення тракториста-машиніста громадянам із національним посвідченням водія України категорій C1, C, D1 або D (однієї або декількох).

"Крім права виїзду на вулично-дорожню мережу", - зазначається у постанові КМУ.

При цьому є одна важлива умова - водійський стаж для цього має бути не менше 3 років.

Згідно з документом, такий дозвіл поширюється на техніку категорій A1, A2, B1, B2, B3 (трактори, самохідні машини тощо).

Публікація Гончаренка (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)