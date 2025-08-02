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Можно ли парковать авто возле забора: юрист объяснил главные запреты

Суббота 02 августа 2025 06:40
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Можно ли парковать авто возле забора: юрист объяснил главные запреты Фото: Можно ли парковаться возле забора (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева
Эксперт: Евгений Булименко

В Украине парковка автомобилей возле дворов частных домов и на прилегающих участках возможна не всегда.

Юрист Евгений Булименко в комментарии для РБК-Украина объяснил, в каких случаях это запрещено, что считается прилегающей территорией, а также можно ли ставить авто возле забора, если там растет трава.

Что говорят правила

Согласно Правилам дорожного движения, парковать автомобиль запрещено:

  • менее чем в 10 метрах от выезда с прилегающей территории,
  • непосредственно в месте выезда.

Такое ограничение предусмотрено подпунктом "и" пункта 15.9 и подпунктом "а" пункта 15.10 ПДД.

Прилегающая территория - это пространство возле проезжей части, которое предназначено для въезда во дворы, стоянки, заправки, стройплощадки и т.д., или для выезда из них. Поэтому в случае с частным домом это территория для въезда во двор. И на ней, как и ближе 10 м до выезда, останавливаться нельзя.

Парковка на газонах

Парковка также запрещена на газонах. В то же время ПДД четко определяют, что газон - это участок однородной территории с дерновым покровом, созданным искусственно путем посева многолетних злаков или одернивания (п. 1.10 ПДД).

Следовательно, трава, которая выросла самосейно и не была высажена искусственно, не считается газоном. То есть, если хозяин дома сам ухаживает за участком возле своего забора - косит, убирает, но трава появилась естественно, - то это не газон, и на таком участке остановка и стоянка не запрещены.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине запрещено парковаться на газонах и тротуарах (кроме определенных мест), и за это предусмотрен штраф 340 гривен. Такие нарушения фиксирует полиция даже без водителя на месте. Парковка в неположенных местах не только нарушает правила, но и создает опасность для пешеходов.

Также мы рассказывали, что Кабмин одобрил законопроекты, которые обязывают водителей с инвалидностью (или тех, кто их перевозит) использовать специальный знак с QR-кодом для получения льгот на парковку. Без него льготы не будут действовать. Также предусмотрено ужесточение штрафов за незаконную парковку на местах для лиц с инвалидностью.

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Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

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