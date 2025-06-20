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Чьи яблоки под окнами? Юрист объяснил, кому принадлежат деревья во дворе многоэтажки

Пятница 20 июня 2025 06:40
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Чьи яблоки под окнами? Юрист объяснил, кому принадлежат деревья во дворе многоэтажки Фото: Кому принадлежат деревья во дворе многоэтажки (freepik.com)
Автор: Василина Копытко, Татьяна Веремеева
Эксперт: Евгений Булименко

Людей часто интересует, кто является владельцем деревьев под окнами многоквартирного дома и чьи яблоки растут на придомовой территории.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал адвокат, магистр права Евгений Булименко.

Кто собственник деревьев и плодов

Как объясняет юрист, по общему правилу собственник земельного участка является владельцем и деревьев на нем. Это закреплено в Земельном и Гражданском кодексах Украины. Если коротко - кому принадлежит земля, тому принадлежат и зеленые насаждения, и плоды с них.

"Право собственности на земельный участок распространяется на многолетние насаждения, если иное не предусмотрено законом. А значит, владелец участка имеет право на плодовые деревья и их плоды", - объясняет Булименко.

Есть ли у дома "своя" земля

Самая большая проблема - юридический статус придомовой территории. В Украине границы таких участков часто не определены, и они юридически принадлежат государству или громадам.

"На практике землю под домами редко оформляют в собственность или пользование совладельцев квартир. Формально она остается в собственности громады или государства", - говорит юрист.

Согласно ст. 42 Земельного кодекса, землю под домом и придомовую территорию могут безвозмездно передать в общую собственность жильцов. Но Кабинет Министров до сих пор не утвердил соответствующий порядок, поэтому фактически это невозможно.

Кто может ухаживать и спиливать деревья

Если земля юридически принадлежит территориальной общине, то и деревья - ее собственность. Соответственно, решение об обрезке, удалении или пересадке деревьев принимают местные органы самоуправления. В случае передачи земли в пользование (например, ОСМД), за деревьями может ухаживать именно управляющий или ОСМД.

"Однако даже в таком случае спилить дерево без разрешения нельзя. Нужно получить разрешение у местных органов власти", - отмечает адвокат.

Он заключает, что плодовые деревья во дворе многоэтажки - это не "ничейная" собственность. Формально они принадлежат тому, кому принадлежит земля, то есть чаще всего - громаде. Жители могут пользоваться плодами, но самостоятельно принимать решение об уходе или вырубке не имеют права без согласования с местными властями.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине определяют границы придомовой территории и кто за нее отвечает. Так, за содержанием двора должны следить или обслуживающие организации (ОСМД, ЖЭК, управляющие компании), или местные власти - в зависимости от правового статуса земли. За нарушение норм благоустройства предусмотрены штрафы, а в случае жалоб - ответственность несут конкретные учреждения или владельцы.

Также мы писали, что в Украине запретили высаживать 13 инвазивных видов деревьев и декоративных растений, которые угрожают экосистеме, вытесняют местную флору, разрушают почву и фундаменты. В список попали, в частности, айлант, робиния, павловния, клен ясенелистный и дуб красный. Запрет касается только новых посадок и направлен на сохранение биоразнообразия и восстановление лесов.

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