Кто в Украине ответственен за придомовые территории и как могут наказать нарушителей

Выделение придомовой территории для каждого дома в квартале или микрорайоне определяет специальный национальный стандарт. А вот ответственность за ее содержание могут нести разные "инстанции" - в зависимости от того, кто выступает обслуживающей организацией.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Татьяна Даниленко, управляющая адвокатским бюро "Татьяны Даниленко".

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Что следует знать о придомовой территории

Придомовая территория - это часть земельного участка определенного размера вокруг дома, предназначенная для его обслуживания.

Размеры и целевое назначение земельного участка, включая придомовую территорию, определяют, как правило, государственные строительные нормы. Речь идет о том, что при проектировании должны быть учтены санитарные нормы насчет:

отдыха детей и взрослых

парковки транспорта

зеленых насаждений

выгула собак

площадок для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) или мусора и т.п.

"Как выделить придомовую территорию для каждого дома в квартале или микрорайоне - определяет национальный стандарт "Руководство по распределению территорий микрорайонов (кварталов) для определения придомовых территорий многоквартирной застройки", - уточнила юрист.

Как этот вопрос регламентирует законодательство

В законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах" содержится прямая оговорка: "В случае, если придомовая территория многоквартирного дома не оформлена в собственность или пользование совладельцев многоквартирного дома, уборка и другие услуги по обслуживанию территории вокруг такого многоквартирного дома могут быть включены в смету расходов на содержание многоквартирного дома и придомовой территории... исключительно с согласия потребителей с определением на договорных началах и согласованием с органом местного самоуправления границ и площади территории, которую совладельцы согласны содержать".

Эксперт уточнила, что органы местного самоуправления нередко утверждают "схемы уборочных территорий", в которых "закрепляют" ответственность, например, определенного ОСМД, за те или иные территории. При этом такие территории не оформлены в собственность.

То есть, на ОСМД пытаются переложить ответственность за содержание городских объектов благоустройства, которые к придомовой территории ОСМД отнесены быть не могут.

"Поэтому следует разграничивать зоны ответственности и помнить, что совладельцы отвечают только за свою придомовую территорию. Все, что выходит за ее пределы, должны содержать в надлежащем состоянии органы местного самоуправления и ответственные за это лица", - подчеркнула Даниленко.

Она добавила, что, согласно статье 25 закона "О благоустройстве населенных пунктов", содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома, принадлежащих ему зданий, сооружений производится:

или балансодержателем этого дома

или предприятием, учреждением, организацией, с которыми балансодержателем заключен соответствующий договор на содержание и благоустройство придомовой территории

Кто и как должен заботиться о придомовой территории

Уборка общего земельного пространства, прилегающего к многоквартирному дому, является обязанностью:

управляющей компании, подписавшей договор

владельцев квартир, заключивших соглашение с обслуживающей организацией

При этом уборка придомового земельного участка должна производиться в соответствии с определенными нормами:

поддержание в порядке на зеленой зоне, тротуаре или дороге предполагает привлечение специальных служб

элемент, недоступный для техники, должен обрабатываться вручную

сброс снега во время расчистки можно производить на полосу, обслуживаемую снегоуборочной машиной

место съезда или въезда техники на тротуар должно быть оснащено специальным пандусом

дворовый инвентарь и оборудование может складываться на определенных площадках

срок уборок формируется органами самоуправления

в зимнее время придомовая территория должна посыпаться песком

для отходов должны быть установлены под навесом мусорные баки, емкостью не менее 100 литров, а для жилых домов с населением более 200 человек - до 800 литров

"По действующим нормам, размещены мусорные баки должны быть не дальше 100 м от дома, но и не ближе чем на расстоянии 20 м. Они должны стоять на твердой поверхности и иметь накрытие", - уточнила адвокат.

Кого и как могут наказать за недосмотр придомовой территории

Согласно правилам благоустройства, административная ответственность - с наложением штрафных санкций - предусматривается за:

неудовлетворительное содержание придомовых территорий

неудовлетворительный внешний вид и техническую неисправность заборов, ворот

сжигание разного рода отходов или их накопление в виде свалок

Юрист уточнила, что нарушитель государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов (правил благоустройства территорий населенных пунктов), может быть привлечен к административной ответственности по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Наказание предусмотрено в виде штрафа, который составляет:

для граждан - от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 1360 грн)

для должностных лиц и граждан, являющихся субъектами предпринимательской деятельности - от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн)

Что делать в случае выявления нарушений

Даниленко объяснила, что, согласно статье 255 КУоАП, протоколы о нарушении вправе составлять уполномоченные лица исполнительного комитета и органы внутренних дел.

"Именно они должны установить ответственное лицо, ведь на разных территориях в городе есть разные сферы ответственности", - добавила она.

Если речь идет о захламлении частного участка или здания - ответственность будет нести его владелец.

"За ненадлежащее содержание придомовых территорий, за которые платят жильцы многоэтажек, несут ответственность жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭКи), управляющие компании, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), которые являются обслуживающей организацией", - подчеркнула юрист.

Исходя из вышесказанного, игнорирование норм и бережного отношения к придомовым территориям не безнаказанны.

"Но не следует забывать, что в первую очередь чистота двора зависит от самих жильцов дома - их чистоплотности и ответственности. В том числе - от бездействия в виде отсутствия обращений к компетентным органам за решением проблемных вопросов, входящих в их прямые обязанности", - подытожила эксперт.