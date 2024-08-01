Кто в Украине ответственен за придомовые территории и как могут наказать нарушителей
Выделение придомовой территории для каждого дома в квартале или микрорайоне определяет специальный национальный стандарт. А вот ответственность за ее содержание могут нести разные "инстанции" - в зависимости от того, кто выступает обслуживающей организацией.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Татьяна Даниленко, управляющая адвокатским бюро "Татьяны Даниленко".
Содержание
- Что следует знать о придомовой территории
- Как этот вопрос регламентирует законодательство
- Кто и как должен заботиться о придомовой территории
- Кого и как могут наказать за недосмотр придомовой территории
- Что делать в случае выявления нарушений
Что следует знать о придомовой территории
Придомовая территория - это часть земельного участка определенного размера вокруг дома, предназначенная для его обслуживания.
Размеры и целевое назначение земельного участка, включая придомовую территорию, определяют, как правило, государственные строительные нормы. Речь идет о том, что при проектировании должны быть учтены санитарные нормы насчет:
- отдыха детей и взрослых
- парковки транспорта
- зеленых насаждений
- выгула собак
- площадок для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) или мусора и т.п.
"Как выделить придомовую территорию для каждого дома в квартале или микрорайоне - определяет национальный стандарт "Руководство по распределению территорий микрорайонов (кварталов) для определения придомовых территорий многоквартирной застройки", - уточнила юрист.
Как этот вопрос регламентирует законодательство
В законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах" содержится прямая оговорка: "В случае, если придомовая территория многоквартирного дома не оформлена в собственность или пользование совладельцев многоквартирного дома, уборка и другие услуги по обслуживанию территории вокруг такого многоквартирного дома могут быть включены в смету расходов на содержание многоквартирного дома и придомовой территории... исключительно с согласия потребителей с определением на договорных началах и согласованием с органом местного самоуправления границ и площади территории, которую совладельцы согласны содержать".
Эксперт уточнила, что органы местного самоуправления нередко утверждают "схемы уборочных территорий", в которых "закрепляют" ответственность, например, определенного ОСМД, за те или иные территории. При этом такие территории не оформлены в собственность.
То есть, на ОСМД пытаются переложить ответственность за содержание городских объектов благоустройства, которые к придомовой территории ОСМД отнесены быть не могут.
"Поэтому следует разграничивать зоны ответственности и помнить, что совладельцы отвечают только за свою придомовую территорию. Все, что выходит за ее пределы, должны содержать в надлежащем состоянии органы местного самоуправления и ответственные за это лица", - подчеркнула Даниленко.
Она добавила, что, согласно статье 25 закона "О благоустройстве населенных пунктов", содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома, принадлежащих ему зданий, сооружений производится:
- или балансодержателем этого дома
- или предприятием, учреждением, организацией, с которыми балансодержателем заключен соответствующий договор на содержание и благоустройство придомовой территории
Кто и как должен заботиться о придомовой территории
Уборка общего земельного пространства, прилегающего к многоквартирному дому, является обязанностью:
- управляющей компании, подписавшей договор
- владельцев квартир, заключивших соглашение с обслуживающей организацией
При этом уборка придомового земельного участка должна производиться в соответствии с определенными нормами:
- поддержание в порядке на зеленой зоне, тротуаре или дороге предполагает привлечение специальных служб
- элемент, недоступный для техники, должен обрабатываться вручную
- сброс снега во время расчистки можно производить на полосу, обслуживаемую снегоуборочной машиной
- место съезда или въезда техники на тротуар должно быть оснащено специальным пандусом
- дворовый инвентарь и оборудование может складываться на определенных площадках
- срок уборок формируется органами самоуправления
- в зимнее время придомовая территория должна посыпаться песком
- для отходов должны быть установлены под навесом мусорные баки, емкостью не менее 100 литров, а для жилых домов с населением более 200 человек - до 800 литров
"По действующим нормам, размещены мусорные баки должны быть не дальше 100 м от дома, но и не ближе чем на расстоянии 20 м. Они должны стоять на твердой поверхности и иметь накрытие", - уточнила адвокат.
Кого и как могут наказать за недосмотр придомовой территории
Согласно правилам благоустройства, административная ответственность - с наложением штрафных санкций - предусматривается за:
- неудовлетворительное содержание придомовых территорий
- неудовлетворительный внешний вид и техническую неисправность заборов, ворот
- сжигание разного рода отходов или их накопление в виде свалок
Юрист уточнила, что нарушитель государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов (правил благоустройства территорий населенных пунктов), может быть привлечен к административной ответственности по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Наказание предусмотрено в виде штрафа, который составляет:
- для граждан - от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 1360 грн)
- для должностных лиц и граждан, являющихся субъектами предпринимательской деятельности - от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн)
Что делать в случае выявления нарушений
Даниленко объяснила, что, согласно статье 255 КУоАП, протоколы о нарушении вправе составлять уполномоченные лица исполнительного комитета и органы внутренних дел.
"Именно они должны установить ответственное лицо, ведь на разных территориях в городе есть разные сферы ответственности", - добавила она.
Если речь идет о захламлении частного участка или здания - ответственность будет нести его владелец.
"За ненадлежащее содержание придомовых территорий, за которые платят жильцы многоэтажек, несут ответственность жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭКи), управляющие компании, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), которые являются обслуживающей организацией", - подчеркнула юрист.
Исходя из вышесказанного, игнорирование норм и бережного отношения к придомовым территориям не безнаказанны.
"Но не следует забывать, что в первую очередь чистота двора зависит от самих жильцов дома - их чистоплотности и ответственности. В том числе - от бездействия в виде отсутствия обращений к компетентным органам за решением проблемных вопросов, входящих в их прямые обязанности", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие штрафы угрожают слишком громким украинцам за шум, музыку и "балаган" под окнами домов.
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