Недешевый букет: почему ломать сирень запрещено и какие штрафы за это могут выписать
Романтическое желание принести домой душистый сиреневый букет может обернуться для граждан серьезными неприятностями с законом.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал партнер адвокатского объединения "Axios partners", адвокат Павел Шиков.
Кто может составить протокол "на месте события"
"Цветущая сирень - неотъемлемый символ украинской весны", - напомнил эксперт.
Он объяснил, что попытка наломать сиреневых веток вручную во время обычной прогулки - это правонарушение.
"За которое предусмотрена финансовая ответственность", - добавил Шиков.
Адвокат сообщил, что ожидание, будто "за ломанием куста - никто не застанет", является "ошибочным".
Так, по его словам, составить протокол непосредственно на месте происшествия имеют право:
- сотрудники Национальной полиции Украины;
- представители муниципальной стражи;
- уполномоченные лица местных советов;
- инспекторы Государственной экологической инспекции.
"Постановление о наложении штрафа составляет административная комиссия при исполнительном комитете местного совета", - уточнил специалист.
Сколько может стоить сорванный сиреневый букет
Шиков сообщил, что ответственность за ломку сирени:
- не является нововведением;
- корректируется с законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов" (от 06.09.2005 г.).
"С точки зрения украинского законодательства, городские зеленые насаждения являются элементом благоустройства. Их повреждение карается законом", - объяснил юрист.
Он добавил, что в таких случаях человека могут привлечь к ответственности по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства.
"Привлечение граждан к ответственности по ст. 152 КУоАП является распространенной практикой и широко применяется на протяжении длительного времени", - поделился адвокат.
Штрафы за это правонарушение могут быть такими:
- для граждан - от 340 до 1360 гривен;
- для должностных лиц и предпринимателей - от 850 до 1700 гривен.
Почему ломка сирени - не "полезная обрезка"
Адвокат напомнил, что "среди людей существует миф", якобы "ломка кустов стимулирует лучшее цветение в следующем году".
"Это - опасное заблуждение. Сирень формирует почки на будущий сезон заранее", - констатировал Шиков.
Он добавил, что на самом деле хаотичное обламывание веток существенно травмирует растение:
- разрушает ткани (в отличие от профессионального ухода, "рваные" раны долго не заживают);
- открывает путь инфекциям (через повреждения внутрь попадают грибки и бактерии);
- привлекает вредителей (ослабленный куст становится уязвимым к насекомым и может полностью усохнуть).
"Призываем граждан быть сознательными и уважать закон. Наслаждаться весенним цветением стоит исключительно в парках, скверах и на придомовых территориях, оставляя красоту невредимой для других", - подытожил Шиков.
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.