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Після початку війни Росія підштовхнула Україну до НАТО, - Зеленський

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Брюссель, Четвер 16 грудня 2021 12:01
Після початку війни Росія підштовхнула Україну до НАТО, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Президент України Володимир Зеленський вважає, що саме Росія своїми діями підштовхнула Україну до прагнення вступити в НАТО. Це сталося після 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента України Володимира Зеленського на спільному з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом брифінгу.

"Протягом багатьох років Україна бачить себе в безпековому альянсі. Після 2014 року, після початку війни, я вважаю, що саме Росія підштовхнула Україну до НАТО", - заявив він.

Нагадаємо, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що вступ України до НАТО нібито неприпустимий.

Раньше Зеленський відповів, Чи готова Україна відмовитися від вступу в НАТО в обмін на відведення військ РФ.

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Володимир Зеленський НАТО
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