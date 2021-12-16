Після початку війни Росія підштовхнула Україну до НАТО, - Зеленський
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський вважає, що саме Росія своїми діями підштовхнула Україну до прагнення вступити в НАТО. Це сталося після 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента України Володимира Зеленського на спільному з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом брифінгу.
"Протягом багатьох років Україна бачить себе в безпековому альянсі. Після 2014 року, після початку війни, я вважаю, що саме Росія підштовхнула Україну до НАТО", - заявив він.
Нагадаємо, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що вступ України до НАТО нібито неприпустимий.
Раньше Зеленський відповів, Чи готова Україна відмовитися від вступу в НАТО в обмін на відведення військ РФ.