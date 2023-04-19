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Может переносить до 8 дронов-камикадзе. Концерн Rheinmetall представил новый беспилотник

Новина українською →
Среда 19 апреля 2023 22:51
Может переносить до 8 дронов-камикадзе. Концерн Rheinmetall представил новый беспилотник Фото: разведывательный беспилотник LUNA NG (rheinmetall.com)
Автор: Татьяна Степанова

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил новую концепцию разведывательного беспилотника LUNA NG, несущего на борту несколько квадрокоптеров с гранатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ITC.ua.

Разведывательный беспилотник LUNA NG имеет размах крыльев около пяти метров и может находиться в воздухе более 12 часов, передавая данные на расстояние более 100 км. Он может нести до восьми мультикоптеров с вооружением. Квадрокоптер Hero R создан в сотрудничестве с израильским производителем UVision.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества обоих типов дронов: LUNA NG может обеспечить длительную разведку и поддержку, а Hero R - высокую точность и эффективность поражения.

Эксплуатировать систему LUNA NG можно после короткого обучения. Автоматизация обеспечивает безопасную и надежную работу. Планирование миссии и анализ данных проводятся с использованием прилагаемого программного обеспечения

Компактная наземная станция запуска помещается в небольшие транспортные средства или стандартные кабины, что позволяет осуществлять быструю транспортировку. Планер может быть запущен практически из любого места, а посадка осуществляется автономно с использованием GPS или на парашюте. В полете LUNA NG отличается низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными сигнатурами.

Система LUNA NG станет первым ударным беспилотником немецкого производства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что немецкий вооруженный концерн Rheinmetall намерен построить танковый завод в Украине.

Кроме того, Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства завода в Украине.

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