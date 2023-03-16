Глава Rheinmetall о строительстве танкового завода в Украине: Разработали концепцию и представили ее правительству ФРГ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании Армина Паппергера в интервью Neue Zürcher Zeitung.

"Мы должны дать Украине возможность защищаться. Такой завод не строится за один день. Так что нам нужно начать планировать сейчас. Мы разработали концепцию и представили ее правительству ФРГ", - отметил чиновник.

Паппергер также рассказал, что мощности не будут принадлежать Rheinmetall - концерн будет арендовать помещения.

"Мы не будем финансировать эту работу, но это должна сделать Украина или другое государство, которое поможет Украине. Это был бы не наш завод, но Украина его строит, а мы его арендуем", - пояснил гендиретор.

По словам главы Rheinmetall, строительство могут начать во время войны или уже после ее завершения. Окончательное решение по этому вопросу будет за Киевом.