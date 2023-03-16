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Глава Rheinmetall о строительстве танкового завода в Украине: Разработали концепцию и представили ее правительству ФРГ

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Четверг 16 марта 2023 07:33
Глава Rheinmetall о строительстве танкового завода в Украине: Разработали концепцию и представили ее правительству ФРГ Фото: Гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер (rheinmetall.com)
Автор: Олег Васкив

Немецкий концерн Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании Армина Паппергера в интервью Neue Zürcher Zeitung.

"Мы должны дать Украине возможность защищаться. Такой завод не строится за один день. Так что нам нужно начать планировать сейчас. Мы разработали концепцию и представили ее правительству ФРГ", - отметил чиновник.

Паппергер также рассказал, что мощности не будут принадлежать Rheinmetall - концерн будет арендовать помещения.

"Мы не будем финансировать эту работу, но это должна сделать Украина или другое государство, которое поможет Украине. Это был бы не наш завод, но Украина его строит, а мы его арендуем", - пояснил гендиретор.

По словам главы Rheinmetall, строительство могут начать во время войны или уже после ее завершения. Окончательное решение по этому вопросу будет за Киевом.

Напомним, ранее Паппергер подчеркивал, что завод мог бы выпускать до 400 германских танков Panther в год.

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