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Може переносити до 8 дронів-камікадзе. Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник

Новость на русском →
Середа 19 квітня 2023 22:51
Може переносити до 8 дронів-камікадзе. Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник Фото: розвідувальний безпілотник LUNA NG (rheinmetall.com)
Автор: Тетяна Степанова

Німецький оборонний концерн Rheinmetall представив нову концепцію розвідувального безпілотника LUNA NG, який несе на борту кілька квадрокоптерів з гранатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ITC.ua.

Розвідувальний безпілотник LUNA NG має розмах крил близько п'яти метрів і може перебувати у повітрі понад 12 годин, передаючи дані на відстань понад 100 км. Він може нести до восьми мультикоптерів з озброєнням. Квадрокоптер Hero R створений у співпраці з ізраїльським виробником UVision.

Така комбінація дозволяє об'єднати переваги обох типів дронів: LUNA NG може забезпечити тривалу розвідку та підтримку, а Hero R - високу точність та ефективність ураження.

Експлуатувати систему LUNA NG можна після короткого навчання. Автоматизація забезпечує безпечну та надійну роботу. Планування місії та аналіз даних проводяться з використанням програмного забезпечення, що додається.

Компактна наземна станція запуску поміщається у невеликі транспортні засоби або стандартні кабіни, що дозволяє здійснювати швидке транспортування. Планер може бути запущений практично з будь-якого місця, а посадка здійснюється автономно з використанням GPS або на парашуті. У польоті LUNA NG відрізняється низькими акустичними, тепловими та радіолокаційними сигнатурами.

Як зазначається, система LUNA NG стане першим ударним безпілотником німецького виробництва.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що німецький збройний концерн Rheinmetall має намір побудувати танковий завод в Україні.

Окрім того, Rheinmetall вже підготував концепцію будівництва заводу в Україні.

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