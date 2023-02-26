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Может быть в любой момент. Игнат посоветовал не привязывать к дате обстрелы со стороны РФ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 февраля 2023 17:58
Может быть в любой момент. Игнат посоветовал не привязывать к дате обстрелы со стороны РФ Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (АрмияInform)
Автор: Наталья Кава

Россия может наносить обстрелы по украинской инфраструктуре не привязываясь к каким-либо символическим датам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

"Я сейчас нахожусь в Виннице, и люди в эти дни здесь, как и на западе Украины, ожидают удары дальнобойными ракетами... Мы говорим, что враг будет атаковать критическую инфраструктуру, и привязываемся к символическим датам. Однако у нас война, и удар может быть в любой момент", - сказал он.

Он отметил, что в большинстве восточных областей люди живут под постоянными обстрелами.

"Я хочу сказать, что в режиме ежедневного ожидания живут Харьковская, Одесская, Запорожская, Херсонская области. Взрывы там раздаются, удары. Жители не выбирают себе там дату 23-24 февраля - они живут с этим. И Украина должна знать, что там очень горячее", - подчеркнул Игнат.

Ранее РБК-Украина сообщило, что россияне не смогли создать на территории Украины зимний блекаут. Украинские энергетики смогли адаптироваться и быстро восстанавливать инфраструктуру после масштабных обстрелов.

При этом украинские воздушные силы находились в состоянии круглосуточной готовности на фоне возможных провокаций россиян на годовщину вторжения.

Напомним, ранее Игнат заявил, что россияне намеренно увеличили количество обстрелов Украины к годовщине вторжения.

Также мы писали, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, новое большое наступление россиян может начаться на годовщину вторжения в Украину.

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