Игнат о возможных провокациях РФ на годовщину вторжения: готовность ВВС круглосуточная

Украинские Воздушные силы находятся в состоянии круглосуточной готовности на фоне возможных провокаций россиян на годовщину вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии CNN .

"Украинские ВВС находятся в состоянии круглосуточной готовности, наша задача - быть готовыми в любое время", - заявил Игнат, комментируя "возможные провокационные действия", к которым Россия может прибегнуть 23, 24 или 25 февраля.

При этом он не уточнил, какие именно провокации он имеет ввиду.