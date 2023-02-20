Игнат о возможных провокациях РФ на годовщину вторжения: готовность ВВС круглосуточная
Украинские Воздушные силы находятся в состоянии круглосуточной готовности на фоне возможных провокаций россиян на годовщину вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии CNN.
"Украинские ВВС находятся в состоянии круглосуточной готовности, наша задача - быть готовыми в любое время", - заявил Игнат, комментируя "возможные провокационные действия", к которым Россия может прибегнуть 23, 24 или 25 февраля.
При этом он не уточнил, какие именно провокации он имеет ввиду.
Напомним, ранее Игнат заявил, что россияне намеренно увеличили количество обстрелов Украины к годовщине вторжения.
Также мы писали, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, новое большое наступление россиян может начаться на годовщину вторжения в Украину.
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