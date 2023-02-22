Вместо энергетики. Игнат заявил, что летом россияне могут выбрать другие цели для обстрелов

Россияне не смогли создать на территории Украины зимний блекаут. Украинские энергетики смогли адаптироваться и быстро восстанавливать инфраструктуру после масштабных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в интервью НВ.

По его словам, Украина уже смогла пережить весенний и летний период войны прошлого года. Кроме этого, зимой украинцы смогли адаптироваться к последствиям обстрелов.

"Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, что украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому возможно уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал он.

Игнат предположил, что летом "ничего не изменится" кроме того, что у россиян будут проблемы с личным составом. Он рассказал, что мобилизованным необходимо обучать, при этом потери РФ за месяц равняются по количеству личного состава вооруженных сил средней европейской страны.

Спикер посоветовал украинцам быть готовыми к новым обстрелам важных объектов. Он имел в виду транспортную инфраструктуру и гидротехнические сооружения

"Поэтому Воздушным силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов из учений. А вместе с ними и прибытия средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot. Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет , таких как Х-22.И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности баллистическими ракетами", - подчеркнул он.