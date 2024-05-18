МОЗ нагадало, які документи потрібні для проходження МСЕК

В Україні визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти та лікарські консультативні комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Ступінь втрати працездатності військовослужбовцю комісія встановлюватиме після закінчення його лікування. На підставі даних про втрату здоров’я комісія розроблятиме програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Крім того, згідно з новими змінами, причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

Медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК, такі:

Для проходження МСЕК з метою встановлення чи перегляду інвалідності необхідно подати:

На початку місяця уряд затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи.

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, що сьогодні, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Зауважимо, що серед іншого він зобов'язує військовозобов'язаних українців протягом 60 днів оновити дані в ТЦК зручним для них способом.

Зазначимо, що відсьогодні зробити це можна не лише в ТЦК. Тепер українці також можуть оновити військові дані у ЦНАПах або через електронний кабінет військовозобов'язаного, скориставшись додатком Резерв+.

У своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, що змінилося у процесі мобілізації та які штрафи відтепер чекають на ухилянтів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.