В Минобороны объяснили проблемы с авторизацией в приложении Резерв+
В Минобороны объяснили, с чем связаны неудобства с невозможностью авторизироваться в приложении Резерв+.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
"Приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно. Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания", - говорится в сообщении.
По состоянию на данный момент, как отмечают в ведомстве, 150 тысяч граждан уже успешно авторизировались в приложении Резерв+ и еще сотни тысяч запросов - в очереди.
Приложение Резерв+
17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.
Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.
Детальнее о приложении - читайте в материале РБК-Украина.
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