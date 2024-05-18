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В Минобороны объяснили проблемы с авторизацией в приложении Резерв+

Суббота 18 мая 2024 11:12
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В Минобороны объяснили проблемы с авторизацией в приложении Резерв+ Фото: с чем связаны проблемы с авторизацией в приложении Резерв+ 18 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны объяснили, с чем связаны неудобства с невозможностью авторизироваться в приложении Резерв+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно. Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания", - говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент, как отмечают в ведомстве, 150 тысяч граждан уже успешно авторизировались в приложении Резерв+ и еще сотни тысяч запросов - в очереди.

Приложение Резерв+

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

Детальнее о приложении - читайте в материале РБК-Украина.

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