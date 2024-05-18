Украинцы могут обновить военные данные в ЦПАУ: как это работает

Военнообязанные украинцы могут с сегодняшнего дня обновлять учетные данные в центрах предоставления административных услуг. Сделать это нужно в течение 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Facebook.

Как объясняет министерство, процесс уточнения военно-учетных данных через ЦПАУ должно разгрузить ТЦК. Для ЦПАУ разработали специальный электронный функционал.

Как это работает?

Военнообязанный украинец или украинка должны прийти в ЦПАУ и предоставить актуальные данные о себе. Администратор вносит данные в электронную систему. Эта информация автоматически подтягивается в реестр "Оберег".

Военнообязанный получает выписку с печатью и подписью администратора ЦПАУ об актуализации данных.

"Даже если у вас нет военного билета, многие годы не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК, сделайте это в ЦПАУ. Так вы выполните норму закона и обезопасите себя от штрафа", - говорится в сообщении.

Министерство трансформации отмечает, что более 8300 администраторов ЦПАУ в Украине научились работать с электронной платформой, а сегодня они постепенно получают доступ к электронному функционалу. Найти ближайший центр предоставления админуслуг можно на электронной карте.

Директор департамента ЦПАУ в Киеве Наталья Шамрай отметила, что военнообязанным могут не сразу предоставить выписку об обновлении данных. В таком случае гражданину придет уведомление о готовности выписки или отказе в выдаче.

"Могут быть разные технические моменты или разная информация, существующая в системах, и средствами системы может быть сформирован отказ... Далее в таком случае нужно смотреть, почему есть отказ, и субъекта предоставления услуг, а это ТЦК, решать этот вопрос", - сказала она.