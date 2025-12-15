Мовний омбудсмен зробила заяву про блокування російської музики
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що блокування російської музики на стримінгових платформах через механізм рішення РНБО є необхідним кроком для захисту українського культурного та інформаційного простору.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прес-служби Уповноваженого із захисту державної мови.
У Мовному офісі наголошують, що російські музичні продукти, як і кіно чи серіали, є елементом гібридної війни та інструментом "м’якої сили", який працює проти національної безпеки. Тому застосування санкційного механізму РНБО вважають легітимним способом взаємодії з міжнародними стримінговими сервісами - таким, що відповідає українському законодавству та міжнародним зобов’язанням держави.
Івановська також підкреслила, що держава має реагувати на запит суспільства та одночасно посилювати підтримку україномовного музичного контенту, створюючи умови для його розвитку й популяризації.
Нагадаємо, в Україні запускають механізм блокування російської музики на Apple Music, Spotify, YouTube Music та інших стримінгах через санкції РНБО. Наразі опрацьовується перший список із 120 російських артистів, інформацію про яких передадуть платформам для обмеження доступу до їхнього контенту. Рішення ухвалюють у межах роботи UAME, СБУ та профільних структур, а результати очікують побачити до весни 2026 року.
Ініціатива блокування російських пісень набула актуальності після того, як 19 лютого відповідна петиція на сайті Кабінету міністрів зібрала необхідну кількість голосів. Тоді мовний омбудсмен зазначала, що публічне виконання пісень російською мовою в Україні викликає суспільне несприйняття і потребує чіткого законодавчого врегулювання.