Мовний омбудсмен зробила заяву про блокування російської музики

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що блокування російської музики на стримінгових платформах через механізм рішення РНБО є необхідним кроком для захисту українського культурного та інформаційного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прес-служби Уповноваженого із захисту державної мови.

У Мовному офісі наголошують, що російські музичні продукти, як і кіно чи серіали, є елементом гібридної війни та інструментом "м’якої сили", який працює проти національної безпеки. Тому застосування санкційного механізму РНБО вважають легітимним способом взаємодії з міжнародними стримінговими сервісами - таким, що відповідає українському законодавству та міжнародним зобов’язанням держави.

Івановська також підкреслила, що держава має реагувати на запит суспільства та одночасно посилювати підтримку україномовного музичного контенту, створюючи умови для його розвитку й популяризації.