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Языковой омбудсмен получил рекордное количество обращений в 2023 году: на что жаловались украинцы

Украина, Четверг 04 января 2024 20:29
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Языковой омбудсмен получил рекордное количество обращений в 2023 году: на что жаловались украинцы Фото: Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень (facebook.com teach in ukrainian)
Автор: Карина Левицкая

В течение прошлого года украинцы почти 3700 раз жаловались на нарушение языкового законодательства - на 30% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Кремень отметил, что в прошлом году получил наибольшее количество обращений за весь период существования в Украине института языкового омбудсмена.

Больше всего обращений поступило относительно нарушений, совершенных в:

  • Киеве (1345 случаев),
  • Харьковской (516),
  • Одесской (486),
  • Днепропетровской (316),
  • Киевской (153),
  • Запорожской (63),
  • Львовской (59),
  • Полтавской (54)
  • Николаевской областям (53).

"В столице в 2023 году граждане зафиксировали в более чем в полтора раза больше нарушений, чем в 2022-м, и втрое больше, чем в 2021-м. Поэтому принятие местных языковых программ и строгий контроль за соблюдением языковых прав граждан во всех сферах общественного жизнь должна стать среди приоритетов глав общин в этом году", - отметил Кремень.

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Чаще всего жалобы о нарушении языкового законодательства касались:

  • отсутствия украинской версии интернет-магазинов и веб-сайтов - 992 обращения;
  • нарушений во время обслуживания - 615 обращений;
  • наружной рекламы и вывесок - 557 обращений.
  • работников учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования и образования взрослых - 326 обращений;
  • предоставление информации о товарах и услугах (меню, ценники, упаковка и т.д.) - 215 обращений;
  • органов власти - 186 обращений;
  • медиа - 174 обращения;
  • сферы культуры - 103 обращения;
  • учреждений коммунальной и государственной собственности - 61 обращение.

"Такая статистика свидетельствует как об увеличении количества нарушений языкового закона, так и о критической чувствительности граждан Украины к отстаиванию своих языковых прав", - добавил он.

Напомним, что Кремень сообщал, что за последнее время использование украиноязычных материалов учителями увеличилось использование украиноязычных материалов учителями с 82% до 93%.

В то же время, использование русского языка снизилось с 4% до 0%. Для укрепления позиций украинского языка подготовили рекомендации по использованию для учебных заведений.

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