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Мовний омбудсмен отримав рекордну кількість звернень у 2023 році: на що скаржилися українці

Україна, Четвер 04 січня 2024 20:29
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Мовний омбудсмен отримав рекордну кількість звернень у 2023 році: на що скаржилися українці Фото: Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень (facebook.com teach in ukrainian)
Автор: Каріна Левицька

Протягом минулого року українці майже 3700 разів скаржились щодо порушення мовного законодавства - на 30% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Кремінь зауважив, що минулого року отримав найбільшу кількість звернень за весь період існування в Україні інституту мовного омбудсмена.

Найбільше звернень надійшло щодо порушень, здійснених у:

  • Києві (1345 випадків),
  • Харківській (516),
  • Одеській (486),
  • Дніпропетровській (316),
  • Київській (153),
  • Запорізькій (63),
  • Львівській (59),
  • Полтавській (54)
  • Миколаївській областях (53).

"У столиці у 2023 році громадяни зафіксували в більш ніж півтора раза більше порушень, ніж у 2022-му році, та втричі більше, ніж у 2021-му. Тож ухвалення місцевих мовних програм і суворий контроль за дотриманням мовних прав громадян у всіх сферах суспільного життя має стати серед пріоритетів очільників громад у цьому році", - зауважив Кремінь.

Можливо, це зображення (карта та текст)

Найчастіше скарги про порушення мовного законодавства стосувалися:

  • відсутності української версії інтернет-магазинів і вебсайтів - 992 звернення;
  • порушень під час обслуговування - 615 звернень;
  • зовнішньої реклами та вивісок - 557 звернень.
  • працівників закладів дошкільної, загальної середньої й вищої освіти та освіти дорослих - 326 звернень;
  • надання інформації про товари та послуги (меню, цінники, упакування тощо) - 215 звернень;
  • органів влади - 186 звернень;
  • медіа - 174 звернення;
  • сфери культури - 103 звернення;
  • установ комунальної та державної власності - 61 звернення.

"Така статистика свідчить як про збільшення кількості порушень мовного закону, так і про критичну чутливість громадян України до відстоювання своїх мовних прав", - додав він.

Нагадаємо, що Кремінь повідомляв, що за останній час використання україномовних матеріалів учителями збільшилося використання україномовних матеріалів учителями з 82% до 93.

Водночас використання російської мови знизилося з 4% до 0%. Для зміцнення позицій української мови підготували рекомендації з використання для закладів освіти.

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