Мовний омбудсмен отримав рекордну кількість звернень у 2023 році: на що скаржилися українці

Протягом минулого року українці майже 3700 разів скаржились щодо порушення мовного законодавства - на 30% більше, ніж у 2022 році.

Кремінь зауважив, що минулого року отримав найбільшу кількість звернень за весь період існування в Україні інституту мовного омбудсмена.

Найбільше звернень надійшло щодо порушень, здійснених у:

Києві (1345 випадків),

Харківській (516),

Одеській (486),

Дніпропетровській (316),

Київській (153),

Запорізькій (63),

Львівській (59),

Полтавській (54)

Миколаївській областях (53).

"У столиці у 2023 році громадяни зафіксували в більш ніж півтора раза більше порушень, ніж у 2022-му році, та втричі більше, ніж у 2021-му. Тож ухвалення місцевих мовних програм і суворий контроль за дотриманням мовних прав громадян у всіх сферах суспільного життя має стати серед пріоритетів очільників громад у цьому році", - зауважив Кремінь.

Найчастіше скарги про порушення мовного законодавства стосувалися:

відсутності української версії інтернет-магазинів і вебсайтів - 992 звернення;

порушень під час обслуговування - 615 звернень;

зовнішньої реклами та вивісок - 557 звернень.

працівників закладів дошкільної, загальної середньої й вищої освіти та освіти дорослих - 326 звернень;

надання інформації про товари та послуги (меню, цінники, упакування тощо) - 215 звернень;

органів влади - 186 звернень;

медіа - 174 звернення;

сфери культури - 103 звернення;

установ комунальної та державної власності - 61 звернення.

"Така статистика свідчить як про збільшення кількості порушень мовного закону, так і про критичну чутливість громадян України до відстоювання своїх мовних прав", - додав він.

Нагадаємо, що Кремінь повідомляв, що за останній час використання україномовних матеріалів учителями збільшилося використання україномовних матеріалів учителями з 82% до 93.

Водночас використання російської мови знизилося з 4% до 0%. Для зміцнення позицій української мови підготували рекомендації з використання для закладів освіти.

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