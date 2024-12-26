Речи о наступлении на Херсон нет. В СНБО назвали ключевой замысел РФ в Херсонской области

Российские оккупанты в Херсонской области совершают попытки высадиться на островах. О наступлении на Херсон речи нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram .

Он рассказал, что в Херсонской области россияне пытаются проводить десантные операции на острова. Но украинские защитники очень эффективно уничтожают врага, Россия несет потери.

"При этом их пропагандисты пугают наступлением на город Херсон, хотя речь об этом не идет. Ключевой замысел врага, к которому наша армия готова, - это вот эти попытки россиян группами на лодках десантироваться на определенные участки островов", - объяснил Коваленко.

Он уточнил, что опасность для Херсона представляют российские дроны, артиллерия, авиация, как это было раньше.