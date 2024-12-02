Россия готовит наступление на Херсон и Запорожье. Что происходит на фронте и какие планы у Путина

Россия продолжает наступление на разных участках вдоль всего Восточного фронта. Одновременно Москва готовится к активизации еще и на Юге. Что происходит на поле боя и что планирует Путин - в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

Украинским военным не удается остановить наступательную кампанию россиян на фронте. Динамика продвижения врага с этой осени соразмерна разве что с первой половиной 2022 года. Цель Москвы – достичь максимальных территориальных достижений и как можно больше усложнить положение Украины к инаугурации президента Трампа.

Сейчас противник давит сразу на семи направлениях фронта и завязал бои за три украинских узла обороны на Востоке – Часов Яр, Курахово и Великая Новоселка.

И одновременно с этим агрессор намерен в ближайшее время активизироваться еще на двух направлениях на Юге, где более года сохранялась относительная стабильность.

Юг Донбасса

Эпицентр боев на Востоке – район Курахово. На этот важный логистический хаб юга Донецкой области оккупанты наступают с севера (ГВ "Центр"), востока (ГВ "ЮГ") и юга (ГВ "Восток"). На севере – вражеские войска продвигаются к западной части Кураховского водохранилища – со стороны Берестков, Вознесенки и Солнцевки. С востока – от Максимильяновки – к центральным улицам города.

С юга – противник движется со стороны Угледара сразу несколькими группировками – в направлении реки Сухие Ялы. Украинские позиции на этом участке осложняются тем, что враг одновременно от Максимилиановки прорвался в село Дальнее, и тем самым вышел в тыл нашей группировке, обороняющейся по реке Сухие Ялы в Успеновке. Как следствие, те наши подразделения, которые занимают позиции к востоку от этого села, могут попасть под угрозу окружения, если вовремя оттуда не отойдут.

Пока ничего не дает надежд на то, что нам удастся удержать Кураховский плацдарм. Одновременно та же группировка "Восток", которая двигается с юга на Курахово, развернула наступление на Времеевском направлении – участок, с которого украинские военные проводили свое наступление в прошлом году. Ближайшая цель противника здесь – захват Великой Новоселки путем ее охвата, а также возвращение контроля над теми несколькими населенными пунктами, которые Украина отвоевала в 2023 году.

На Великую Новоселку россияне давят с нескольких сторон. С востока – из Раздольного, Шахтерска и Золотой Нивы, там им уже удалось зацепиться за окраины города. Фактически десять километров, отделявших Шахтерское от Великой Новоселки, россияне прошли менее чем за месяц. С юга – из Старомайорского и Урожайного. С юго-запада – со стороны Ровнополя.

Юг Донбасса (карта: DeepState)

Именно продвижение окупантов на этом участке дало повод для оценок типа того, что агрессор якобы может пойти в наступление в Днепропетровской области. Ее админпределы действительно начинаются в считанных километрах от Великой Новоселки (которая входит в Донецкую область и расположена рядом с Запорожской). Однако сейчас, по информации нескольких источников, Днепропетровская область в планах окупантов не стоит.

Север Донбасса

Вероятно, именно после решения задачи по взятию Курахово оккупанты сместят фокус на Покровск и, возможно, на Константиновку. От Константиновки россиян отделяет более десяти километров и два относительно крупных города – Торецк и Часов Яр.

На Покровском направлении, как и в районе Торецка, существенных изменений за последнее время не произошло – украинские подразделения продолжают сохранять контроль над частью города. На этом участке местности есть шахты и терриконы, которые дают свои преимущества для построения обороны. В целом ситуация в Торецке пока выглядит лучше, чем в Часовом Яру.

В ноябре оккупантам удалось прорваться за канал в центр города, через микрорайоны Новый и Октябрський. Сейчас основные бои ведутся в районе Огнеупорного завода. Параллельно россияне пытаются обойти город с севера и юга, хотя пока особых успехов не имеют.

Фактически следующей целью агрессора после Часового Яра и Торецка станет Константиновка, а за ней для окупантов открывается путь на Славянско-краматорскую агломерацию. Хотя бои за эти города пока не выглядят угрозой близкой перспективы.

Россия использует неизменную тактику ведения боев, в частности, за большие населенные пункты – их охват с разных сторон. Поэтому для похода на Славянско-краматорскую агломерацию Москве необходимо сформировать удобные для себя позиции также к востоку и к северу от этих городов. Прежде всего речь идет о Северском выступлении, Лимане и левобережье Оскола.

Северское направление пока остается самым стабильным на всем Востоке. На Лиманском направлении у реки Черный Жеребец тоже существенных изменений в линии столкновения нет. Больше успехов оккупанты добились на Купянском направлении. Там они подошли к окрестностям Купянска. Небольшому количеству вражеских солдат даже удалось проскочить в город со стороны Синьковки, однако они не смогли закрепиться.

Кроме того, подразделения противника форсировали Оскол в ее узком участке возле Двуречной и в районе населенного пункта Масютовка, чтобы создать себе плацдармы на правом берегу. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию на этих двух участках. Форсирование Оскола нужно оккупантам, чтобы ударить в тыл нашей группировке, обороняющейся в Купянске.

С другой стороны, южнее – в районе Колесниковки и Кругляковки – где враг тоже смог выйти к Осколу и перерезать наш плацдарм на левобережье – ему так и не удалось расширить свое вклинение.

Курская область и новые угрозы на Юге Украины

Россия продолжает попытки выдавить украинский плацдарм в Курской области. Наши подразделения за последние недели, вероятно, отошли с позиций в Ольговском лесу в направлении Малой Локни, а также из Дарьино за реку Снагость. Кроме того, противник смог прорваться к Плеховому, юго-восточнее Суджи.

Россия, по данным РБК-Украина, аккумулировала для контрнаступления в Курской области около 60 тысяч личного состава. И плюс около 10-11 тысяч северокорейских войск. Собеседники издания в военных кругах утверждают, что солдат из КНДР уже постепенно вводят в бой – малыми группами, для так называемого первого штурма. Основная проблема этих военных – в управлении, прежде всего – из-за языкового барьера. На каждую группу из 5-7 северокорейских военных нужен русский переводчик.

Украинским войскам сложно сдерживать российское наступление одновременно вдоль всего фронта (фото: GettyImages)

Достоверно неизвестно, какую площадь в Курской области продолжают контролировать ВСУ. Она может насчитывать от 550 до 800 квадратных километров. На пике территория под контролем украинских войск составляла 1376 квадратных километров. То есть, с одной стороны, России действительно удается сокращать наш плацдарм. С другой – это не те темпы, на которые рассчитывал враг.

Чтобы ускорить выполнение задач в Курской области, Москва, по информации издания, перебросила туда из Запорожской области 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Это заставило противника немного внести коррективы в свои планы по наступлению в Запорожской области, однако он не отказался от них, говорят три информированных источника РБК-Украина.

Собеседники издания утверждают, что начало операции окупантов в Запорожье ожидалось ориентировочно в период с октября по декабрь. Теперь наши военные прогнозируют, что враг может начать свое наступление после 5 декабря. Хотя стоит отметить, что и эта дату не следует считать конечной, ведь до этого Москва уже не раз переносила "День Д".

Источники, с которыми разговаривало РБК-Украина, считают, что Россия может нанести удар в районе Каменского - Пятихаток Запорожской области на север, чтобы подойти как можно ближе к Запорожью и получить возможность обстреливать южную часть областного центра из ствольной артиллерии.

В то же время, по информации издания, россияне могут также в ближайшее время совершить еще одну операцию – с целью наступления на Херсон, форсировав Днепр, ведь все мосты в направлении этого города разрушены или повреждены. Два источника издания утверждают, что оккупанты свозят в районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для наведения понтонных переправ и готовят войска.

Зачем это России? Во-первых, Кремль в рамках возможных переговоров о потенциальном завершении войны хочет требовать всю территорию Херсонской и Запорожской областей, а не только ту их часть, которую он на сегодняшний день захватил. Поэтому на случай, если такие переговоры состоятся, Москва стремится снять дискуссии о контроле над этими двумя областями. В конце концов, это задача-максимум у россиян. Задача-минимум – растягивание украинских сил.

"Мы знаем об их намерениях, но мы не знаем точно, когда они хотят начинать. Россияне хотят провести зеркальную операцию к той, которую мы проводили в Крынках. Шансов снова захватить Херсон у них нет. Но для них важно зацепиться за какую-то улицу, за какие-то дома для картинки, и в первую очередь – для растягивания нашей линии фронта. Мы знаем об их планах – и по Херсону, и по Запорожской области – и тоже готовимся", – сказал один из собеседников издания.



Москва, зная о наших проблемах с недостатком личного состава в войсках, пытается давить в наше "больное место" Оккупанты создают нам повсеместные "пожары", чтобы растягивать наши силы в попытке их погасить. Сейчас цель Кремля на ближайшие два месяца – как можно больше ухудшить положение Украины до прихода Трампа, который обещал сразу после вступления в должность взяться за украинско-российский конфликт. Это касается как ситуации вдоль линии соприкосновения, так и в тылу. Задача Украины на этот период – выстоять и по максимуму спутать российские планы.