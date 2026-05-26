"Язык вражды" на уровне закона: бороться с дискриминацией в Украине хотят по-новому
Механизм защиты людей в Украине от дискриминации предлагают модернизировать и адаптировать к европейским стандартам. Соответствующий законопроект уже вынесли на общественное обсуждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, обнародованный Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).
Главное:
- Суть изменений: Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) обнародовала законопроект, который должен усилить защиту прав человека в Украине.
- Евроинтеграционный шаг: еще одна важная цель документа - синхронизировать украинское законодательство с актуальными стандартами Европейского Союза и Совета Европы.
- Новые понятия: законопроект предлагает официально закрепить термины "язык вражды", "дискриминация по ассоциации" и "множественная дискриминация".
- Равенство перед законом: все формы дискриминации и язык вражды должны быть запрещены как для рядовых граждан, так и для должностных лиц или представителей власти.
- Обратная связь: ознакомиться с новым законопроектом онлайн могут все желающие, подать свои замечания или правки нужно до 10 июня 2026 года.
О каком законопроекте идет речь
25 мая 2026 года ГЭСС обнародовала для общественного обсуждения проект закона Украины "О внесении изменений в ЗУ "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине" насчет урегулирования вопроса защиты от дискриминации по ассоциации, множественной дискриминации и языка вражды".
В целом он направлен на расширение понятийного аппарата базового закона через нормативное закрепление терминов:
- "дискриминация по ассоциации";
- "множественная дискриминация";
- "язык вражды".
Гражданам объяснили, что его разработала именно Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести - с целью модернизации национального механизма защиты основных прав и свобод человека путем его синхронизации:
- с актуальными стандартами Европейского Союза;
- с актуальными стандартами Совета Европы.
Зачем нужен этот законопроект
Согласно пояснительной записке, необходимость принятия законопроекта обусловлена:
- конвергенцией (объединением) внутренних общественных потребностей;
- рядом внешнеполитических обязательств государства (перед ЕС).
Сообщается также, что полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины привела:
- к значительным демографическим изменениям;
- к обострению социальной напряженности.
Учитывая это, возникла "критическая необходимость усиления правовой защиты лиц, которые сталкиваются с притеснениями по нескольким признакам одновременно".
Таким образом, в целом законопроект направлен на обеспечение надлежащего баланса между:
- свободой выражения взглядов;
- потребностью в правовой защите от подстрекательства к вражде, насилия или дискриминации.
Ожидается, что его принятие Верховной Радой позволит "преодолеть правовые пробелы, которые ранее лишали жертв эффективного доступа к правосудию".
Как предлагают определить "язык вражды"
Законопроект предлагает официально определить понятие "язык вражды".
Речь идет о "всех формах высказывания, которые подстрекают, распространяют, пропагандируют или оправдывают насилие, ненависть, вражду, дискриминацию или насилие" в отношении:
- отдельного человека;
- группы лиц.
При этом речь идет о высказываниях по разным признакам:
- расы или цвета кожи;
- этнического или социального происхождения;
- национальности или гражданства;
- языка;
- пола;
- гендерной идентичности или сексуальной ориентации;
- возраста;
- состояния здоровья или инвалидности;
- места жительства или имущественного положения;
- семейного или социального статуса;
- политических, религиозных или иных убеждений;
- другим признакам, которые могут быть действительными или предполагаемыми.
Что еще предлагает изменить проект закона
Документ предлагает определить и утвердить официально такие формы дискриминации:
- прямая дискриминация;
- косвенная дискриминация;
- множественная дискриминация;
- дискриминация по ассоциации;
- подстрекательство к дискриминации;
- пособничество в дискриминации;
- притеснение.
При этом новое понятие "дискриминация по ассоциации" определяется как ситуация, в которой человек (группа лиц) подвергаются дискриминации в любой форме (установленной законом), из-за имеющейся связи между ними и людьми (группами лиц) по причине защищенных признаков последних.
То есть когда человека притесняют или оскорбляют из-за того, с кем он имеет связь, общается, дружит, работает (это могут быть члены семьи, друзья или даже коллеги, которые, например, принадлежат к определенной социальной или этнической группе).
Законопроект предлагает определить также еще одно новое понятие "множественная дискриминация".
Речь идет о ситуации, когда человек (группа лиц) подвергается дискриминации в любой форме (установленной законом), более чем по одному защищенному признаку.
В качестве примера в пояснительной записке приводят внутренне перемещенных женщин с инвалидностью или представителей ромского меньшинства.
Важно при этом, что все формы дискриминации и язык вражды запрещаются как для рядовых граждан, так и представителей государственных органов, местной власти или других должностных лиц.
Как можно подать замечания к законопроекту
Все желающие могут ознакомиться онлайн не только с текстом самого законопроекта, но также и с:
- пояснительной запиской к нему;
- сравнительной таблицей к документу.
Замечания и предложения от физических и юридических лиц (или их объединений) по этому законопроекту принимаются до 10 июня 2026 года:
- либо на почтовый адрес (пер. Музейный, 12, г. Киев, 01001);
- либо на электронный адрес (consultations@dess.gov.ua).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине усилят борьбу с дискриминацией и домогательствами в ВСУ (президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон).
Кроме того, мы объясняли, как украинцам защитить свои права и куда обращаться за помощью в случае гендерной дискриминации.
Читайте также, как планируют усилить ответственность за буллинг в школах Украины.