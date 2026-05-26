"Язык вражды" на уровне закона: бороться с дискриминацией в Украине хотят по-новому

15:06 26.05.2026 Вт
5 мин
Перечень форм дискриминации предлагают расширить новыми понятиями
aimg Ирина Костенко
"Язык вражды" может стать официальным термином (фото иллюстративное: Getty Images)
Механизм защиты людей в Украине от дискриминации предлагают модернизировать и адаптировать к европейским стандартам. Соответствующий законопроект уже вынесли на общественное обсуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, обнародованный Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

Главное:

  • Суть изменений: Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) обнародовала законопроект, который должен усилить защиту прав человека в Украине.
  • Евроинтеграционный шаг: еще одна важная цель документа - синхронизировать украинское законодательство с актуальными стандартами Европейского Союза и Совета Европы.
  • Новые понятия: законопроект предлагает официально закрепить термины "язык вражды", "дискриминация по ассоциации" и "множественная дискриминация".
  • Равенство перед законом: все формы дискриминации и язык вражды должны быть запрещены как для рядовых граждан, так и для должностных лиц или представителей власти.
  • Обратная связь: ознакомиться с новым законопроектом онлайн могут все желающие, подать свои замечания или правки нужно до 10 июня 2026 года.

О каком законопроекте идет речь

25 мая 2026 года ГЭСС обнародовала для общественного обсуждения проект закона Украины "О внесении изменений в ЗУ "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине" насчет урегулирования вопроса защиты от дискриминации по ассоциации, множественной дискриминации и языка вражды".

В целом он направлен на расширение понятийного аппарата базового закона через нормативное закрепление терминов:

  • "дискриминация по ассоциации";
  • "множественная дискриминация";
  • "язык вражды".

Гражданам объяснили, что его разработала именно Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести - с целью модернизации национального механизма защиты основных прав и свобод человека путем его синхронизации:

  • с актуальными стандартами Европейского Союза;
  • с актуальными стандартами Совета Европы.

Зачем нужен этот законопроект

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия законопроекта обусловлена:

  • конвергенцией (объединением) внутренних общественных потребностей;
  • рядом внешнеполитических обязательств государства (перед ЕС).

Сообщается также, что полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины привела:

  • к значительным демографическим изменениям;
  • к обострению социальной напряженности.

Учитывая это, возникла "критическая необходимость усиления правовой защиты лиц, которые сталкиваются с притеснениями по нескольким признакам одновременно".

Таким образом, в целом законопроект направлен на обеспечение надлежащего баланса между:

  • свободой выражения взглядов;
  • потребностью в правовой защите от подстрекательства к вражде, насилия или дискриминации.

Ожидается, что его принятие Верховной Радой позволит "преодолеть правовые пробелы, которые ранее лишали жертв эффективного доступа к правосудию".

Как предлагают определить "язык вражды"

Законопроект предлагает официально определить понятие "язык вражды".

Речь идет о "всех формах высказывания, которые подстрекают, распространяют, пропагандируют или оправдывают насилие, ненависть, вражду, дискриминацию или насилие" в отношении:

  • отдельного человека;
  • группы лиц.

При этом речь идет о высказываниях по разным признакам:

  • расы или цвета кожи;
  • этнического или социального происхождения;
  • национальности или гражданства;
  • языка;
  • пола;
  • гендерной идентичности или сексуальной ориентации;
  • возраста;
  • состояния здоровья или инвалидности;
  • места жительства или имущественного положения;
  • семейного или социального статуса;
  • политических, религиозных или иных убеждений;
  • другим признакам, которые могут быть действительными или предполагаемыми.

Что еще предлагает изменить проект закона

Документ предлагает определить и утвердить официально такие формы дискриминации:

  • прямая дискриминация;
  • косвенная дискриминация;
  • множественная дискриминация;
  • дискриминация по ассоциации;
  • подстрекательство к дискриминации;
  • пособничество в дискриминации;
  • притеснение.

При этом новое понятие "дискриминация по ассоциации" определяется как ситуация, в которой человек (группа лиц) подвергаются дискриминации в любой форме (установленной законом), из-за имеющейся связи между ними и людьми (группами лиц) по причине защищенных признаков последних.

То есть когда человека притесняют или оскорбляют из-за того, с кем он имеет связь, общается, дружит, работает (это могут быть члены семьи, друзья или даже коллеги, которые, например, принадлежат к определенной социальной или этнической группе).

Законопроект предлагает определить также еще одно новое понятие "множественная дискриминация".

Речь идет о ситуации, когда человек (группа лиц) подвергается дискриминации в любой форме (установленной законом), более чем по одному защищенному признаку.

В качестве примера в пояснительной записке приводят внутренне перемещенных женщин с инвалидностью или представителей ромского меньшинства.

Важно при этом, что все формы дискриминации и язык вражды запрещаются как для рядовых граждан, так и представителей государственных органов, местной власти или других должностных лиц.

Как можно подать замечания к законопроекту

Все желающие могут ознакомиться онлайн не только с текстом самого законопроекта, но также и с:

    Замечания и предложения от физических и юридических лиц (или их объединений) по этому законопроекту принимаются до 10 июня 2026 года:

    • либо на почтовый адрес (пер. Музейный, 12, г. Киев, 01001);
    • либо на электронный адрес (consultations@dess.gov.ua).

