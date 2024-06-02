Около 9 тысяч оккупантов и почти 1500 единиц техники. Потери РФ за неделю
За неделю, с 26 мая по 2 июня, ВСУ ликвидировали 8670 российских военных. Также уничтожены 1443 единицы вооружения и техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 26.05-02.06 ориентировочно составили:
- личного состава 8670 человек ликвидировано,
- танков - 103 ед,
- боевых бронированных машин - 177 ед,
- артиллерийских систем - 280 ед,
- РСЗО - 6 ед,
- средств ПВО - 7 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 274,
- крылатых ракет – 59,
- автомобильной техники и автоцистерн - 453 ед,
- специальной техники - 84.
Потери РФ в Украине
На 2 июня потери России в войне в Украине за сутки составили 1080 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 509 860 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем.
Добавим, что по данным Павлюка, за май ПВО Сухопутных войск уничтожила 218 средств воздушной разведки и нападения противника, а именно:
- БпЛА "Shahed-131/136" - 66 ед.;
- БпЛА "Zala" - 37 ед.;
- БпЛА "Supercam" - 6 ед.;
- БпЛА "Ланцет" - 86 ед.;
- БпЛА "Орлан-10" - 16 ед.;
- БпЛА Привет 82 - 6 ед.
- другие БпЛА - 1 ед.
Также подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов.
К тому же, ВСУ уничтожили в мае 2024 1160 российских артсистем. Это рекордное количество артиллерии, которую Россия теряла за месяц.
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