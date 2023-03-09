"Схемы" обнародовали тайные разговоры Богуслаева с представителями России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

На записях предатель жалуется на мародерство окупантов (вывезли сельхозоборудование и зерно у него с предприятия в Херсонской области) и ракетные обстрелы армией РФ.

При этом Богуслаев выразил пожелание, чтобы российский диктатор Владимир Путин довел намерение оккупации Украины до конца. Также он продолжал договариваться о тайных поставках в РФ двигателей для военных вертолетов, в частности через Китай.

Подробнее о разговорах Богуслева с россиянами

Согласно аудиозаписям, 17 марта 2022 года Богуслаев, в то время президент "Мотор Сичи", жаловался российскому генерал-полковнику в отставке Анатолию Ситнову на обстрелы запорожского авиационного предприятия армией РФ.

"Были уже второй раз по нам, бл***. Так что все это разговоры, что мирное население не надо трогать. Все это ху***. Сейчас ремонтирую здание, окна, помещения, бл***. "Спасибо" друзьям передай там всем", - говорил предатель.

С этой же жалобой он звонил по телефону Петру Кононенко, который на момент разговора занимал должность члена совета директоров "Мотор Сичи". В настоящее время Кононенко руководит российским предприятием "Борисфен" - соучредителем которого является "Мотор Сич" - занимающийся ремонтом и обслуживанием авиадвигателей.

Богуслаев просил Кононенко рассказать об обстрелах, в том числе командующему противовоздушной обороной сухопутных войск РФ Александру Леонову. Впоследствии Кононенко отреагировал: "Пусть Вячеслав Александрович не переживает. Мы его бережем как глаз. Чтобы людей сохранил".

Также в марте 2022 года, судя по записям, предатель жаловался на то, что российские оккупанты незаконно вывезли сельхозоборудование и зерно, хранившееся на его предприятии "Айленд" в Херсонской области.

"Ни сеять, ни пахать не могу. Нет, это ху*** полна. Надо об этом не бояться говорить. Не по телевизору. Это позор, бл***, чтобы я по телевизору еще говорил. А шепнуть, сказать, что прекратите, бл***, чтобы по армии прошли слухи, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ же ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты", - сетовал Богуслаев.

На записях в августе 2022 года он обсуждал тайный план для реализации схемы поставок двигателей в РФ через Китай со своим подчиненным - начальником департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олегом Дзюбой, которого украинское официальное следствие также подозревает в работе на страну-агрессора.

Китайская компания, говорится в расследовании, - это, вероятно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp., которой в апреле 2022 года "Мотор Сич" отправляла запчасти для капитального ремонта нескольких типов авиадвигателей. И эта компания из Китая давно сотрудничает с "Ростехом".

После 24 февраля, судя по записям, Богуслаев предпочитал скрыть свой интерес к российскому рынку, обращают внимание в расследовании журналисты.

В разговоре с директором по маркетингу и торговле "Мотор Сичи" и руководителем дочерней компании этой корпорации "Вертолеты МСБ" Павлом Касаем Богуслаев обсуждал проблему поставки украинских двигателей, а именно так называемой "9-ки" - модели, установленной на ударном российском вертолете Ка -52. Несколько таких бортов были сбиты украинскими силами во время полномасштабной войны.

"Мы должны маркировку изменить, я говорил вам об этом. Чтобы не было "ТС". Просто номер - и все", - настаивал предатель.