Командиры РФ силой гонят солдат в "мясные" штурмы: ГУР обнародовало перехват
Украинская разведка зафиксировала новый перехват переговоров российских военных, который свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии подразделений армии РФ и принуждении солдат к участию в штурмовых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Угрозы и принуждение к атакам
По данным разведки, в перехваченном разговоре российский командир криками и угрозами пытается заставить подчиненных немедленно отправляться в наступление, несмотря на их неготовность выполнять приказ.
Ему необходимо как можно быстрее доложить руководству о начале штурма, из-за чего он оказывает психологическое давление на личный состав и заставляет военных отправляться в атаку.
Признаки падения морального состояния
В ГУР отмечают, что такие перехваты регулярно подтверждают проблемы с дисциплиной и моральным состоянием в российских подразделениях. Командиры все чаще заставляют солдат идти в штурмы под давлением, пытаясь любой ценой выполнить поставленные задачи.
Ранее мы писали, что украинская разведка перехватила разговор россиян, где родственница оккупанта рассказывает об уничтоженном подразделении на войне против Украины. По ее словам, из 25 российских солдат выжили только двое.