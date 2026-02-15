Командиры РФ силой гонят солдат в "мясные" штурмы: ГУР обнародовало перехват

Украинская разведка зафиксировала новый перехват переговоров российских военных, который свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии подразделений армии РФ и принуждении солдат к участию в штурмовых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Угрозы и принуждение к атакам

По данным разведки, в перехваченном разговоре российский командир криками и угрозами пытается заставить подчиненных немедленно отправляться в наступление, несмотря на их неготовность выполнять приказ.

Ему необходимо как можно быстрее доложить руководству о начале штурма, из-за чего он оказывает психологическое давление на личный состав и заставляет военных отправляться в атаку.

Признаки падения морального состояния

В ГУР отмечают, что такие перехваты регулярно подтверждают проблемы с дисциплиной и моральным состоянием в российских подразделениях. Командиры все чаще заставляют солдат идти в штурмы под давлением, пытаясь любой ценой выполнить поставленные задачи.