Мотивация несмотря на войну: Социологи объяснили, что помогает украинцам не терять смысл жизни

Несмотря на высокий уровень тревожности и усталость от войны, большинство украинцев не теряют ощущение смысла жизни и продолжают морально держаться.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.
По его словам, сегодня меньше половины украинцев довольны своей жизнью, однако во время войны люди изменили систему координат. Многие сравнивают собственное положение с теми, кто воюет на фронте, и это помогает иначе оценивать реальность.
Социолог отметил, что по данным опросов более 60% украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми, и этот показатель за последние годы существенно не изменился. Также большинство респондентов отвечают, что видят смысл в своей жизни, несмотря на все трудности.
Источниками внутренней мотивации для людей становятся разные вещи: служба в Силах обороны или участие родных в защите страны, ощущение полезности своей работы - в частности у врачей, учителей, энергетиков, - а также поддержка семьи и осознание общей ответственности.
Грушецкий отметил, что усталость от войны не означает готовности к капитуляции. По его словам, украинцы четко различают эти понятия и не готовы сдаваться, ведь осознают, что находятся на стороне добра и продолжают сопротивляться агрессору.
Дополнительно психологическую устойчивость поддерживают юмор и способность общества адаптироваться к сложным условиям. Именно ощущение смысла в собственных действиях, по словам социолога, остается ключевым фактором, который укрепляет как отдельных людей, так и украинское общество в целом
Ранее РБК-Украина писало, что результаты опроса КМИС, которые показывают падение доверия украинцев к США как государству-партнеру на фоне сохранения положительного отношения к американцам. В то же время Европейскому Союзу украинцы доверяют больше, хотя и с заметным скепсисом. Социологи фиксируют парадокс: большинство поддерживает вступление Украины в ЕС, но полностью Евросоюзу доверяет лишь около половины граждан.
Также мы рассказывали, что большинство украинцев поддерживают украинский как единственный государственный язык и выступают против официального статуса русского. В то же время общество больше всего одобряет модель "мягкой украинизации" - с обязательным украинским в государстве и образовании, но без давления на язык общения в быту.