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Міст у Харкові до обвалу півтора роки був у аварійному стані

Новини » Суспільство    28.08.2019 - 01:09
Міст у Харкові до обвалу півтора роки був у аварійному стані
Фото: на місці обвалу моста (hk.npu.gov.ua)

Міст отримав четверту категорію зношеності з п’яти

У Харківському автодорожньому інституті заявили, що міст, який напередодні обвалився, вже півтора роки був у аварійному стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як розповів проректор з наукової роботи інституту Віктор Богомолов, міст був у аварійному стані не тільки на ділянці, що обвалилася.

У травні 2018 року йому присвоїли статус "конструкція обмеженої працездатності", тобто аварійна. Міст отримав четверту категорію зношеності з п’яти можливих.

"Серед багатьох виявлених в процесі обстеження дефектів, які були наведені у звіті та укладанні, є значні дефекти ригеля проміжної опори (яка зруйнувалася під час аварії, - ред.)", - сказав Богомолов.

Нагадаємо, вранці неділі, 25 серпня, поблизу Харкова обвалився автомобільний міст. Унаслідок події ніхто не постраждав. Рух на ділянці дороги перекрили.

Пізніше в "Укравтодорі" заявили, що обвал мосту поблизу кільцевої дороги у Харкові викликала перевантажена фура, про що"свідчить чітко виражений гальмівний шлях в межах місця руйнування".

РБК-Україна писало, що у Харкові поліція почала кримінальне провадження за фактом обвалення частини автомобільного мосту. За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. ст 2.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

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