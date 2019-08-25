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У Харкові обвалився автомобільний міст

Новини » Надзвичайні події    25.08.2019 - 12:04
У Харкові обвалився автомобільний міст
Фото: на місці обвалу мосту (hk.npu.gov.ua)

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Вранці неділі, 25 серпня, поблизу Харкова обвалився автомобільний міст. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, обвал однієї сторони автомобільного мосту від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин стався близько 9-ї години ранку. Рух транспорту був перекритий.

Зазначається, що на місці події не було виявлено постраждалих чи загиблих. Правоохоронці встановлюють обставини події.

"Інформація знайшла своє підтвердження. Постраждалих осіб не має. Рух транспорту перекрито. Інформація зареєстрована в Новобаварському відділі поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку серпня у Києві стався обвал пішохідного мосту на Труханів острів. КМДА вжила заходи щодо убезпечення руху пішоходів мостом та почала підготовку технічного завдання на розробку першочергових дій із відновлення конструкцій мосту.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області внаслідок потоку дощових вод на ділянці автомобільної дороги державного значення Н-33 стався зсув ґрунту. В результаті події рух автодорогою був перекритий. Зсув ґрунту стався на 51 км автодороги державного значення Н-33.

Додамо, що у Києві з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакаді Південного мосту. Причиною обмеження руху є ремонт деформаційних швів на естакаді.

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