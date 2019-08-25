Поліція відкрила справу за фактом обвалення моста в Харкові

Фото: обвалення моста (hk.npu.gov.ua)

Справа розслідується за двома статтями Кримінального кодексу

У Харкові поліція почала кримінальне провадження за фактом обвалення частини автомобільного мосту в сторону селища Пісочин. Про це повідомляє поліція Харківської області.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. ст 2.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці неділі, 25 серпня, поблизу Харкова обвалився автомобільний міст. Обвалення одного боку автомобільного мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин сталося близько 9 годин ранку. Рух транспорту було перекрито.

Обвал мосту поблизу кільцевої дороги у Харкові викликала перевантажена фура. Згідно з експертизою ХАДІ, проведеної в травні 2018 р., транспортна споруда (побудовано в 1977 році) кваліфікувалося як працездатне і до категорії аварійних не ставилося. За попередніми даними, руйнування сталося із-за суттєвої перевантаження однієї з фур, яка пересувалася мостом, в результаті чого відбулося зміщення плити і руйнування конструкції.