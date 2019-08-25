В "Укравтодорі" назвали причину обвалу мосту в Харкові

Фото: на місці обвалу моста (hk.npu.gov.ua)

Обвал мосту викликала перевантажена фура

Обвал мосту поблизу кільцевої дороги у Харкові викликала перевантажена фура. Про це повідомили представники "Укравтодору" на своїй сторінці в Facebook.

У відомстві повідомили, що обвал стався через перевантаженою фури.

"Згідно з експертизою ХАДІ, проведеної в травні 2018 р., транспортна споруда (побудована в 1977 році) кваліфікувалась як працездатна і до категорії аварійних не ставилась. За попередніми даними, руйнування сталося через суттєве перевантаження однієї з фур, яка пересувалася мостом, в результаті чого відбулося зміщення плити і руйнування конструкції", - повідомили у відомстві.

За попередньою інформацією, зміщення конструкції міг викликати динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях в межах місця руйнування.

Нагадаємо, вранці неділі, 25 серпня, поблизу Харкова обвалився автомобільний міст. Обвалення одного боку автомобільного мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин сталося близько 9 годин ранку. Рух транспорту було перекрито.