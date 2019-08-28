ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мост в Харькове до обвала полтора года был в аварийном состоянии

Новости » Общество    28.08.2019 - 01:09
Мост в Харькове до обвала полтора года был в аварийном состоянии
Фото: на месте обвала моста (hk.npu.gov.ua)

Мост получил четвертую категорию изношенности из пяти

В Харьковском автодорожном институте заявили, что мост, который накануне обвалился, уже полтора года был в аварийном состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как рассказал проректор по научной работе института Виктор Богомолов, мост был в аварийном состоянии не только на участке, где произошел обвал.

В мае 2018 года ему присвоили статус "конструкция ограниченной трудоспособности", то есть аварийная. Мост получил четвертую категорию изношенности из пяти возможных.

"Среди многих выявленных в процессе обследования дефектов, которые были приведены в отчете и заключении, есть значительные дефекты ригеля промежуточной опоры (которая разрушилась во время аварии, - ред.)", - сказал Богомолов.

Напомним, утром в воскресенье, 25 августа, вблизи Харькова обвалился автомобильный мост. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на участке дороги перекрыли.

Позже в "Укравтодоре" заявили, что обвал моста вблизи кольцевой дороги в Харькове вызвала перегруженная фура, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения".

РБК-Украина писало, что в Харькове полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. ст 2.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

В центре Черновцов обрушился дом Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской
Новости Украины Харьковмостобвал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь