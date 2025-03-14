В Москве и Подмосковье прогремели взрывы на фоне дроновой атаки, есть повреждения

Москву и Московскую область атаковали ударные беспилотники. Жители столицы и населенных пунктов Подмосковья пожаловались на взрывы и задымление из-за работы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина, российское издание ASTRA и российские паблики.

В частности, очевидцы сообщают о взрывах в районе Кутузовского проспекта в Москве.

Кроме того, в новой Москве беспилотник залетел в частный дом в коттеджном поселении "Росинтер-2". Фрагмент попал в комнату на втором этаже и повредил три машины и квадроцикл, припаркованные на участке.

Также сообщается, что в Москве обломки БПЛА упали на козырек подъезда ЖК "Авангард".

На улице Лестева дрон врезался в многоквартирный дом.

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о результатах работы ПВО.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил он.

Взрывы в Подмосковье

Кроме того, о взрывах сообщают жители подмосковных городов Одинцово и Щелково, работает противовоздушная оборона.

Жители подмосковной Балашихи сообщают о дыме в городе после звуков взрывов из-за работы ПВО.

Также в Балашихе очевидцы нашли ракету от средств ПВО.

В новой Москве беспилотник залетел в частный дом в коттеджном поселении "Росинтер-2". Фрагмент попал в комнату на втором этаже и повредил три машины и квадроцикл, припаркованные на участке.