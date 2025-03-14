Подмосковье, Калуга и не только: в РФ ограничили работу нескольких аэропортов

В нескольких регионах РФ этой ночью и под утро приостановили работу аэропортов, введя запрет на прием и отправку рейсов. Речь идет об аэропортах в Подмосковье, в Калужской области и в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra .

Российская пресса заявила о распоряжении Росавиации о введении плана "Ковер" для международного аэропорта федерального значения Внуково, который считается одним из четырех основных аэропортов Москвы.

Кроме того, утром стало известно, что была ограничена работа и аэропорта в Калуге.

Отметим, что план "Ковер" в Росиси объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано нарушение воздушного пространства. Фактически, это означает режим закрытого неба.

Перед этим ночью была приостановлена работа также в воздушной гавани в Сочи в Краснодарском крае, где была воздушная атака. Напомним, во время якобы ударов с применением БПЛА в городе Туапсе этой ночью произошел сильный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.